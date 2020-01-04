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Hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Esenyurt'ta evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 26 yıllık polis memuru Sami Avcı, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın katıldığı resmi törenle son yolcuğuna uğurlandı.
 04 Ocak 2020 23:23
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Hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Esenyurt'ta evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 26 yıllık polis memuru Sami Avcı, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın katıldığı resmi törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen polis memuru Sami Avcı(49) hayatını kaybetti. Meslek hayatını boyunca birçok başarıya imza atan Avcı için resmi tören düzenlendi.

Törene, İstanbul İl Emniyet Dr. Mustafa Çalışkan, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Karaaslan ve ailesinin yanı sıra çok sayıda meslektaşı katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Avcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, defnedilmek üzere cenaze aracı konuldu.
İhlas Haber Ajansı
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