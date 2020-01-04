Haberde denildiği gibi oldu. Kadrolar yandı, başvurular iptal edildi
|04 Ocak 2020 23:25
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Hatırlayacağınız üzere, 03 Ocak 2020 tarihli "Kırklareli Üniversitesi 2019 Yılında Tahsis Edilen Atama İzinlerini Yaktı" başlıklı haberimizde; Kırklareli Üniversitesi tarafından gecikmeli olarak 2020 yılının ilk iş gününde ilan edilebilen 13 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi kadrosuna 2019 yılı atama izinleri kullanılmak suretiyle 2020 yılında atama işlemi yapılmasının 2019 yılı için alınan Cumhurbaşkanı Kararı dikkate alındığında mümkün olmadığından, ileride doğabilecek mağduriyetler göz önüne alınarak ilanın iptal edilmesi gerektiğini önermiştik.
Haberimiz üzerine, Kırklareli Üniversitesi tarafından 04 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Düzeltme/Erteleme İlanı" ile gecikmeli olarak yayımlanan akademik personel ilanının 2020 yılı açıktan ve nakil suretiyle yapılabilecek atama sayılarına dair Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanana kadar ertelendiği, yeni takvimin (başvuru dahil) söz konusu karar yayımlandıktan sonra yeniden belirleneceği ifade edilmiştir.
Üniversite 16 akademik personel ilanını 31 Aralık 2019 tarihine kadar yayımlatamadığından, devam eden başvuru süreçlerini ertelemiştir.
Şayet, 2020 yılına ait atama sayılarına dair Cumhurbaşkanı Kararında 2020 yılında yayımlanmakla birlikte 31 Aralık 2019 tarihinden önce Resmi Gazete'ye yayımı için gönderilen personel alım ilanları ile ilgili bir düzenleme yapılmazsa maalesef Kırklareli Üniversitesi ilanı tamamen iptal etmek durumunda kalacaktır!
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