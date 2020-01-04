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Google uyardı! Sakın indirmeyin!

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Google, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü Google Chrome 79 uygulamasındaki hata nedeniyle uygulamanın indirilmemesi gerektiğini açıkladı!
 04 Ocak 2020 23:43
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Google uyardı! Sakın indirmeyin!

Yaklaşık bir hafta önce piyasaya sürülen Google Chrome 79, özellikleriyle kullanıcıları memnun etmeyi başardı.

Yenilikçi yapısı ve getirdiği yeni özelliklerle Android kullanıcılarını sevindiren uygulama yanında bir takım problemleri de getirdi.

Bu problemler nedeniyle, Google; Google Chrome 79'un indirilmemesi gerektiği konusunda kullanıcıları uyardı.

Gelişmiş güvenlik önlemleri ile kullanıcıları etkileyen Google Chrome 79, veri ihlali olaylarında kullanıcılarını uyarıyor ve bu sayede çevrim içi gizliliğe odaklanmış bir uygulama olarak biliniyor.

WebView altyapısı ile çalışan Google Chrome 79, bazı kullanıcıların telefonundaki verilerini sildi. Geliştiricilerin yanı sıra kullanıcıları da etkileyen hata, Webview kullanılan uygulamalarda yaşanıyor.

Uygulamaların depolama tarafında devreye giren WebSQL ve localStorage, Google Chrome 79'da devreye girmiyor. Bu nedenle uygulamayı kullanırken, telefondan silinen verilere bir daha ulaşılamıyor.

Uygulamada oluşan hata nedeniyle Google açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda çözüm konusuna henüz karar verilmediği ortaya çıktı.

Memurlar.Net
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