Kayserispor'un adı değişiyor

Yeni tesis açılışında konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Sezonun ikinci yarısında takımımızın adı Hes Kablo Kayserispor olacak." dedi.

Berna Gözbaşı: "Bu takımı düşürmeyeceğime söz veriyorum"

Tesisin açılış töreninde konuşan İM Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Kayserispor kentin en büyük değeridir. Hepimizin sahip çıkması gereken ortak değerdir. Herkes buraya emek verdi. Bizim de gece gündüz çalışmamızın nedeni bu değerli kişiler gibi gelecek nesillere ismimizi bırakmaktır. Kayserispor için çivi çakan herkes bizim için çok değerlidir. Türkiye'nin ilk kadın başkanı olarak yola çıktık. Kayserispor için çalışıyoruz ama kentin kenetlenmesi şarttır. Bugün burada da bunu görüyorum. Kadınların örgütlenmesine, taraftarın birlikte olmasına, siyasilerin ve yerel yöneticilerin her zaman desteklemesine, kısaca gün takıma destek olma, elini taşın altına koyma günüdür. Geldiğimizde takımın hareket alanı azalmıştı. Gece gündüz çalışarak kafası bizimle olmayan oyuncuların zarar bırakmadan takımdan ayrılmasına çalışarak takımımızın transfer dönemine sağlıklı girmesini sağladık. Kimsenin buraya borç bırakıp gitmemesi için çalıştık. Takımın moral ve motivasyonu bozuktu, her biriyle tek tek konuşarak bunların aidiyet duygularını artırdık. Tesislerimize İSO 9001 kalite yönetim sistemi çalışmalarını başlattık. Şu anda takımımız kampa ulaştı. Hocamız pazartesi günü kampa gelecek. Bu arada da transfer çalışmaları için beni çok arıyorlar. Hepsi devam ediyor, oldukça tek tek açıklayacağım. Çok zor bir yerde değiliz. Ben bu takımı düşürmeyeceğime söz veriyorum ama bunu tek başıma yapamam" ifadelerini kullandı.

Takımın ikinci yarıdan itibaren isminin Hes Kablo Kayserispor olacağını belirten Gözbaşı, "Sezonun ikinci yarısında takımımızın adı Hes Kablo Kayserispor olacak" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Kayserispor hepimizin olmazsa olmazıdır. Şu andaki durumuna gönlümüz razı olmuyor, içimize sindiremiyoruz ama yiğit düştüğü yerden kalkar. İnşallah el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, dayanışacağız ve Kayserispor'u en güzel noktaya ulaştırmaya yolunda hep beraber gayret göstereceğiz. Fedakarca çalışan Berna hanıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.