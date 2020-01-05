1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

5 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
 05 Ocak 2020 00:02
Yazdır
5 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü, SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar helikopter gösterisi programlarına katılacak.

(Kars/10.30-13.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Anadolu Otel'de partisince ikincisi düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışına katılacak.

(Ankara/15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak.

(Zagreb)

2- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington)

3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

4- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

5- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.

(Hong Kong)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen-Teksüt Bandırma, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/15.15/İzmir/17.30/Afyonkarahisar/20.00)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı Beşiktaş TRC İnşaat-Samsun Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Hatay/16.30)

3- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Süleymani'nin vurulduğu anın görüntüleri yayınlandı
05 Ocak 2020 00:05		 Irak Hizbullahı: Yarın akşamdan itibaren ABD üslerinden uzak durun
04 Ocak 2020 23:37
TIR - Kamyon - Otobüs sürücülerine 'Takograf' müjdesi
04 Ocak 2020 23:33		 Cumhurbaşkanı talimat verdi! Çevre yolu yapılacak
04 Ocak 2020 23:03
Sabah evinden alınan Selcan, tüm gün Bilecik'i yönetti
04 Ocak 2020 22:43		 Sosyal medyada en çok etkileşim alan Bakan belli oldu
04 Ocak 2020 22:38
İletişim Başkanlığından 'dolandırıcılık' uyarısı
04 Ocak 2020 22:13		 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı
04 Ocak 2020 20:11
Irak'tan ABD'ye askeri misilleme! Operasyonlar kısıtlandı
04 Ocak 2020 20:01		 Genar'a göre Davutoğlu, Babacan ve diğer partilerin oy oranları
04 Ocak 2020 19:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Süleymani'nin vurulduğu anın görüntüleri yayınlandı00:02 - 5 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - Kayserispor'un adı değişiyor23:43 - Google uyardı! Sakın indirmeyin!23:37 - Irak Hizbullahı: Yarın akşamdan itibaren ABD üslerinden uzak durun23:33 - TIR - Kamyon - Otobüs sürücülerine 'Takograf' müjdesi23:28 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kendin pişir dönemi23:25 - Haberde denildiği gibi oldu. Kadrolar yandı, başvurular iptal edildi23:23 - Hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi23:18 - Sigara akciğer kanseri riskini 22 kat arttırıyor
23:13 - Düzce nüfusu her geçen yıl yaşlanıyor23:08 - Kendi evi gibi giriyorlar, taksit taksit boşaltıyorlar23:03 - Cumhurbaşkanı talimat verdi! Çevre yolu yapılacak22:58 - Pencereden girdiği okulların yardım paralarını çaldı22:53 - Ev sahibinin evine giren kiracı 40 bin TL'lik altın çaldı22:48 - Aralık ayının zam şampiyonu kuru soğan oldu22:43 - Sabah evinden alınan Selcan, tüm gün Bilecik'i yönetti22:38 - Sosyal medyada en çok etkileşim alan Bakan belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Süleymani'nin vurulduğu anın görüntüleri yayınlandı
5 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gülersen kaybedersin 1
henry onyekuru 3
türk işi dondurma 2
yeğenim üsküdar'dan beşiktaş'a yarım saatte geçiyor 1
kasım süleymani'nin öldürülmesi 5
kahve çekirdeği 3
Aktif kömür 2
02.01.2020 Olympiakos vs fenerbahce maçı 1
sarmısak ve limon 2
tachiyomi 3
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam