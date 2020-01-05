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Maaş katsayısındaki artışlar memur ve emeklilerine nasıl yansıyacak?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü köşe yazısında; memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerinin enflasyon farkı sonrası maaşlara yapılacak zamdan nasıl etkileneceğini başlıklar halinde açıklamıştır
 05 Ocak 2020 06:30
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Maaş katsayısındaki artışlar memur ve emeklilerine nasıl yansıyacak?

Ahmet ÜNLÜ'nün köşe yazısı;

Maaş katsayısındaki artışlar memur ve emeklilerine nasıl yansıyacak?

Maliye Bakanlığı 2020 yılında mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi henüz yayımlamadı. Ancak, açıklanan enflasyon rakamları sonrasında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5,5 oranında belirlenecektir. Şimdi memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerinin zamdan nasıl etkileneceğini başlıklar halinde açıklayacağız. Ayrıca, aşağıda açıklamış olduğumuz hususların yanında yapılan birçok ödemenin de maaş katsayısına bağlı olduğunu ifade etmek isteriz.

Memur maaş katsayıları ne kadar artacak?

Açıklanan enflasyon rakamları sonrasında memur ve memur emeklilerine yansıtılacak 5,5 oranındaki zamma göre 01/01/2020-01/07/2020 döneminde geçerli olmak üzere; Aylık katsayısı (0,146074), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,286446), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,046325) olarak belirlenecektir.

Bu rakamlardan aylık katsayısı ile taban aylık katsayısı emekli maaşını etkilemektedir. Özellikle taban aylık katsayısındaki artışlar emekli maaşını oldukça fazla etkilemektedir. Çünkü, memurlarda taban aylık tutarından gelir vergisi ve emekli kesintisi kesilmekte iken emeklilerde taban aylık tutarları üzerinden hiçbir kesinti yapılmamaktadır.

Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar artacaktır?

Kamu kurumlarında birden fazla sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel olduğu için bunların ücret tavanları da oldukça farklıdır. Memur maaşlarına yansıtılacak zam artışına göre 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 7.995,39 TL'ye yükseltilecektir.

Bilişim uzmanlarının sözleşme tavanı 35 bin 638,5 TL olacaktır. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 7.127,7 TL'ye yükseltilecektir. Özellikle bu tutar 5502 sayılı Kanun'a göre istihdam edilen bilişim uzmanlarının sözleşme tavanları ile 375 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen bilişim uzmanlarının sözleşme tavanlarını arttırdığını ifade etmek isteriz. Bu rakamlara göre 375 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan sözleşmeli Bilişim Uzmanlarına ödenecek tavan brüt ücret 7.127,7*4 = 28.510,8 TL, 5502 sayılı Kanun kapsamında çalıştırılan bilişim uzmanlarına ise tavan brüt ücret 7.127,7*5 = 35.638,5 TL olacaktır.

Başbakanlık'ta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8'inci maddesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın aylık sözleşme ücret tutarı, 56.400 gösterge rakamı ile aylık katsayısının çarpımı suretiyle hesaplanan 8.238,57 TL'dir.

En yüksek devlet memuru maaşı ise 9500*0,146074 =1.387,7 TL olmuştur. Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan taban ve tavan ücretleri % 5,5 oranında artırılacaktır.

18/7/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı'na ekli (EK-I)'de gösterilen grupların en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin temel ücretleri % 5,5 oranında artırılacaktır. Temel ücret artışıyla birlikte başarı ve kıdem ücreti de arttırılacaktır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin 31/12/2019 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri % 5,5 oranında artırılacaktır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde anılan Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

Katsayı artışları asgari geçim indirimini arttırdı mı?

Asgari geçim indirimi tutarları 2020 yılının ilk 6 aylık dönemi için belirlenen asgari ücrete göre belirlendiği için bu tutarlarda değişiklik olmayacaktır. Buna göre, 2020 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 2.943 TL'dir. Ayrıca, katsayı artışı, çalışmayan eş için 2.134, çocuklar için ise 250 gösterge (0-6 yaş için 500) rakamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutar üzerinden ödendiği için çocuk ve aile yardımı tutarını da arttıracaktır.

Maaş farkı ödemesi yapılacak mı?

Memur ve sözleşmeli personel maaşları peşin ödendiği için 01/01/2020-14/01/2020 tarihleri arasındaki maaş farkı tutarları hesaplanarak hesaplara yatırılacaktır.

Maaş katsayısındaki artışlar kıdem tazminatı tavanını ne kadar arttırdı?

Kıdem tazminatı tavanının hesabında bir hizmet yılı için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılan emekli ikramiyesi ödemesi esas alınmaktadır. Bu çerçevede, maaş katsayısındaki artışlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na yapılacak emekli ikramiyesini de arttıracaktır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın emekli ikramiyesine paralel artış gösteren işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı tutarı 01/01/2020 tarihinden itibaren 6.730,72 TL olacaktır.

Mal beyanında esas alınacak şube müdürü maaşı ne kadar olacak?

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı'nca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 01/01/2020 tarihi itibarıyla 6.390 TL olacaktır. Bu tutarın kendilerine aylık ödenmeyenleri kapsadığını ifade etmek isteriz. Yani memurlarla ilgisi yoktur.

Daha önceki yazılarımızda detaylı şekilde açıkladığımız üzere, kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarındaki, para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları, hisse senedi ve tahvilleri, altın ve mücevheratı, her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları, hakları, alacakları, borçları, gelirleri, bildirmek zorundadırlar.
Yeni Şafak
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