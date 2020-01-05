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Eğitim sistemi sınıfta kaldı!

Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı rapora göre ders kitaplarının içi boş, öğretmenlerin eğitimi yetersiz ve yurtlarda yangın tehlikesi var
 05 Ocak 2020 07:00
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Eğitim sistemi sınıfta kaldı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir öğrenci olsaydı bugün sınıfta kalırdı. Bakanlık uzmanları tarafından yapılan üç ayrı incelemedeki rapor bunu gözler önüne seriyor. MEB İç Denetim Birimi, 12 ilin 130 devlet okulunda toplam 30 bin 542 öğretmen, 19 bin 188 öğrenci ve 16 bin 754 veli ile görüştü. Yapılan çalışmaya göre ders kitaplarının içi boş, öğretmenlerin eğitimi yetersiz ve yurtlarda yangın tehlikesi var.

Sonuçlar özetle şöyle:

DERS KİTAPLARI

Araştırmada bakanlık tarafında ücretsiz dağıtılan kitap beklentilerinin karşılanma düzeyi soruldu. Okullarda matematik ve Türkçe öğretmenliği gibi alanlarda zümre başkanları ile bire bir mülakatlar yapıldı. Ayrıca müdürler ile de görüşmeler gerçekleşti. Bütün bunların sonunda verilen rapora göre dört öğrenciden üçü, yardımcı kaynak kullanıyor. 200 öğrenciden 74'ü de LGS hazırlık için kitapları yeterli bulmuyor. Kaynak kitap kullanma gerekçelerini ise "Ücretsiz dağıtılan ders kitapları yetersiz" , "Dersin konusunu daha iyi öğrenmek için" , "Daha çok soru çözmek" ve "Ders kitapları LGS' ye uyumsuz" diye açıklıyorlar. Talim Terbiye Kurulu kitap inceleme havuzunun performans esaslı oluşturulmadığı belirtildi. Kitapların, hacminin büyük ve ağır olduğu 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencileri de zorladığı aktarıldı.

ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Aday öğretmenler ile ilgili uygulamalar da araştırma kapsamında yer aldı. Öğretmen ve okul yönetimi üzerindeki etkileri incelemesinde eğitimin kağıt üstünde 'problem çıkmasın' diye evrak imzalayarak geçiştirildiği ifade edildi.

YURTLARIN DURUMU

Rapora göre bazı yurtlar her an yanabilir. Yurt binalarının elektrik tesisatları, yangın tehlikesine karşı yönetmeliğe uygun hale getirilmesi istendi. Yangın hadisesi için mevzuatta düzenleme önerisinde bulunularak şunlar sıralandı: Kurumlar bağımsız kaçış, çıkış ve merdivenleriyle yangınla ilgili yönetmeliğe uygun olmak zorundadır. Mescit/ibadethane, kütüphane, dinlenme odası dışında halı vb. yanıcı malzeme kullanılmamalıdır. Yangın riski sebebiyle yurtların tümüne tek bir standart belirlenip acil kurumlara duyurulmalıdır.

Bütün bu zayıf karneyi eğitim alanında yapılan uluslararası araştırmalar da açıkça gösteriyor. 2018 PISA'da Türkiye 37 OECD ülkesi arasında 31. sırada yer alarak yine tüm alanlarda OECD ortalamasının altında kalmıştı. Türkiye'deki 15 yaş öğrencilerin performansı OECD ortalamasından; Fen bilimlerinde 21 puan, matematikte 35 puan ve okumada 21 puan daha düşük.

"Eğitimin fotoğrafı çıkarılmış"
Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan MEB raporunu gazetemize değerlendirdi. Aydoğan şunları söyledi: Rapor eğitimdeki dökülen tablonun fotoğrafıdır. Eğitim Sen olarak ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması için yıllarca mücadele verdik ama bu şekilde olmasını istemedik. Liyakati görmezden gelen ekipler ders kitaplarını hazırladığı için bu sonuçlar şaşırtıcı değil. Ayrıca yurtların daha çok denetlenmesi gerektiğini görmüş olduk.

MAHMUT ÖZAY

Türkiye
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