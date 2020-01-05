Trump: 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'lilere veya ABD unsurlarına saldırması durumunda İran ait 52 hedefi vurmak üzere tespit ettiklerini açıkladı.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından ABD ile İran arasındaki gerginlik zirveye çıktı.

İran'ın ABD ordusuna ve vatandaşlarına yönelik tehditlerine Twitter'dan yanıt veren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor."

Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "İran'ın sahip olduğu Ketaib Hizbullah çeteleri Irak güvenlik güçlerinden ABD'nin Bağdat büyükelçiliğini ve iyi Irak halkının Amerikalılarla çalıştığı diğer yerleri koruma görevini bırakmasını istiyor. İran'ın Irak yönetimine ne yapması gerektiğini söylemesi Iraklı vatanseverlerin hayatını tehlikeye atıyor. Irak halkı aslında İran'ın boyunduruğundan kurtulmak istiyor ve daha yakın zamanda İran Başkonsolosluğunu yakıp kül ettiler." ifadelerini kullandı.

- ABD-İran gerilimi

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı yapmasıyla tırmandı.

31 roketle yapılan saldırıda, bir ABD'li sözleşmeli personel ölmüş, birçok Amerikan askeri de yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık ise Şii milisler, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.

Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önünde Şii milisleri dağılmasını sağlamıştı.

Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.

Gün içinde İran destekli Şii milislerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlediği ancak saldırılarda ölen ya da yaralananların olmadığı belirtilmişti.