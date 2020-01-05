Bilim insanları yurda dönüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, destekleri ile bilim insanlarını desteklemeye devam ediyor. Bakanlık, 2002-2019 yılları arasında 258 bin 63 bilim insanını 2.6 milyar TL'nin üzerinde bir tutar ile destekledi. Geçen yıl ise 8 bin 303 bilim insanına 262 milyon TL destek aktarıldı. Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik alanında bağımsız ve lider ülke pozisyonunu güçlendirmek ve dünya çapında rekabet gücünü artırmak için "Uluslararası Lider Araştırmacılar Destek Programı" kapsamında dünyanın sayılı üniversitelerinde çalışan 127 lider araştırmacı Türkiye'ye dönme kararı aldı.

PROJE MEYVESİNİ VERİYOR

Ülkenin bilim, teknoloji ve yenilik alanında bağımsız ve lider ülke pozisyonunu güçlendirmek ve dünya çapında rekabet gücünü artırmak için "Uluslararası Lider Araştırmacılar Destek Programı" tasarlandı. Bu programla kendi alanlarında dünya çapında en fazla referans gösterilen bilim insanları bulunuyor. Dünyada lider üniversitelerde ve kamu araştırma enstitülerinde çalışan araştırmacılar, yurt dışında hali hazırda teknolojik gelişmelere yön verenler listede yer aldı.

NİTELİKLİ İNSAN VE BİLGİ ÜRETİMİ

Öte yandan dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerde çalışan araştırmacılar arasından Amazon, Apple, Bosch, GE, Intel, Siemens, Volvo gibi global şirketler ile CERN, CNRS, Max Planck Institute gibi öncü araştırma kuruluşları ile Harvard, Stanford, Oxford, Yale gibi dünyanın sayılı üniversitelerinde çalışan isimler faaliyetlerini Türkiye'de sürdürecek. Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefine ulaşabilmesine yönelik faaliyetler de davam ediyor.

BAŞARILI ÖĞRENCİYE BURS

Bu sebeple başarılı öğrencilerin desteklerden daha çok faydalanmasının önü açılarak farklı burs ve destek programlarından yararlanmaları sağlandı. Bu kapsamda 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında doktora eğitimi alan bursiyerler TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getirmek şartıyla çift burs alma imkanına sahip olup toplam 4 bin 500 TL burs alabiliyor. Doktora tezini öncelikli alanlarda hazırlayan doktora bursiyerleri ve 2244 Sanayi Doktora Programı bursiyerlerinden belirlenen başarı kriterlerini sağlayanlar, Yurt Dışı Araştırma bursundan 6 ay süre ile doğrudan yararlanabilecek.

MENTORLUK DESTEĞİ PROGRAMI BAŞLATILDI

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenen bursiyerlerin ve Bilim Olimpiyatları öğrencilerinin kariyer gelişimlerine destek olmak ve hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla bu yıl ilk defa "2248-Mentorluk Desteği Programı" başlatıldı. Başarılı öğrenciler, konusunda uzman akademisyen ve özel sektör çalışanlarıyla düzenli olarak bir araya gelecek. Kariyer geliştirme, eğitim, motivasyon, gibi konularda önemli kazanımlar elde edecekler

Sanayide doktoralı istihdam

Sanayi Doktora Programı ile Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamı firmaların ihtiyaçları merkeze alınarak teşvik ediliyor. Programın ilk çağrısı ile 33 farklı üniversitenin 82 farklı firma ile yaptığı işbirliği protokolü kapsamında 517 doktora öğrencisini destekleme kararı alındı. Doktora öğrencilerine öğrenimleri boyunca aylık 4 bin 500 TL burs, mezuniyeti sonrasında ise üç yıl süre ile istihdam desteği sağlanacak. Geçen yıl 900'den fazla doktora öğrencisi desteklendi.



Türkiye yeni projeler için çok cazip

Alanında tecrübeli araştırmacıların araştırmalarını Türkiye'nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri ve Türkiye'nin yurt dışındaki araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi için "Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı" başvuruya açıldı. Programın toplam bütçesi yaklaşık 14 milyon Avro olup bu bütçenin yüzde 45'i Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geri kalan kısmı ise TÜBİTAK tarafından karşılanıyor. Desteklenecek araştırmacıların her birine aylık brüt 5 bin 50 Avro maaş; 800 Avro araştırma, eğitim ve ağ kurma bütçesi verilecek.

Yasemin Asan