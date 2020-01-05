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Devlet desteğiyle patron oldular

Trabzon'da Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hibe kredi alarak seracılığa başlayan Hatice Kuduban bölgenin gurur kaynağı oldu. Şırnaklı iki ev kadını da KOSGEB kredisiyle kurdukları tesiste günde 200 kilogram mantar üretiyor
 05 Ocak 2020 08:50
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Devlet desteğiyle patron oldular

Anadolu'nun girişimci kadınları, devletin de desteğiyle kendi işlerinin patronu oldu. Bir çok ev hanımı, devletten aldığı hibe krediler ile tesisler kurup, dükkanlar açarak, hem kendileri iş sahibi oldu, hem de bir çok kişiye istihdam sağladı. Bu yazı dizisinde, mikro kredi desteğiyle kendi işlerini kurup patron olan Anadolu kadınlarının değişen hayatlarını bulacaksınız. "Devletimiz sayesinde patron olduk" diyen Anadolu'nun devrimci kadınları, aldıkları mikro ve hibe kredilerle değişen hayatlarını SABAH'a anlattı.

RESTORANLARA SATIYOR

Trabzon'da yaşayan Hatice Kuduban (37) 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı genç çiftçi projesi kapsamında "Örtü altı projesi" ile 30 bin TL hibe desteği aldı. 3 çocuk annesi olan Kuduban geliştirdiği proje kapsamında Trabzon'un Ortahisar'a bağlı Gürbulak Mahallesi'ndeki arazisine sera kurdu. Eşinin futbol antrenörlüğü yaptığını anlatan genç çiftçi "Eve nasıl destek olabilirim diye düşünürken hibe kredi verileceğini duydum. Eşimle konuyu paylaştım ve o da bana destek oldu. Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne giderek 500 metrekarelik bir arazimizin olduğunu ve buraya sera kurmak istediğimi söyledim. Müdürlük sera kuracağımız arazimizi inceledi ve proje kapsamında bize geri ödemesiz 30 bin lira destek verdi. Hemen işe koyulduk, seramızı yaptık. Serada maydanoz, roka, dereotu, marul, lahana, semizotu, salatalık, domates ve ıspanak yetiştiriyorum. Yetiştirdiğim ürünleri anlaşma yaptığım restoran ve marketlere satıyorum. Bir de araba aldık. Bu proje ile hayatımız değişti. Eşim Şükrü de boş zamanlarında bana serada destek oluyor. Devletimiz sayesinde kadın girişimci olarak iş imkanım oldu. Başka kadınlara da örnek oldum. Onlar da yavaş yavaş iş sahibi oluyor. Devletimiz sayesinde kendi işimizin patronu olduk" dedi.

HEDEF 6 TON MANTAR

Şırnaklı ev kadınları Ayşe İskenderoğlu (39) ve Emel Erkan (43) Şırnak Üniversitesi Kampüsü'nde kiraladıkları 90 metrekarelik alanda kurdukları tesiste mantar üretmeye başladı. KOSGEB kredisiyle kurdukları tesiste günde 200 kilogram mantar üreten 2 girişimci kadın, ürünlerini çevre illere satıyor. İskenderoğlu ile Erkan'ın hedefi 6 ton mantar üretebilmek.

IRAK'A DA GÖNDERİYORLAR

Çevre illerin yanı sıra komşu ülke Irak'ın mantar ihtiyacını karşılamayı da hedefliyor. Kurdukları tesiste şuana kadar 15 kişiye istihdam sağlayan girişimci kadınlardan Ayşe İskenderoğlu, "Şırnak'ta bir ilki gerçekleştirdik. Bu anlamda da mutluyuz. Satışlarımız başladı, hem toptan hem perakende satışlarımız var. Şırnak'taki kadınlara rol model olma isteğimiz var" diye konuştu.

15 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI

Mantar tesisinde 15 kişi çalıştırdıklarını belirten Ayşe İskenderoğlu, "Tabii ki istihdam ve genç istihdam, kadın istihdamı bizi çok mutlu ediyor. Benim en büyük hayalim Şırnak'ta bir fabrikaydı ve muhtemelen bunu da ilk biz yapacağız diye düşünüyoruz ve umut ediyoruz. İnşallah fabrika anlamında ilk adımları biz atarız" dedi.

ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKIYORUZ

Ziraat Mühendisi Taybet Altay ise, "Biz bu tesisi yaklaşık 45 günde kurduk. Topraklarımızı dışardan aldık. Topraklarımız poşetler halinde geliyor. Biz bunları tesise tek tek kendimiz taşıdık. Kendi çocuğumuz gibi hepsine tek tek baktık. Yaklaşık 10 günlük bir süre içerisinde sadece havalandırma ile klimayı çalıştırarak verdik. Daha sonraki 15 gün süre içerisinde arada bir sulama yapıp, arada bir havalandırma yaparak işlemi gerçekleştirdik. Son bir haftaya yakın olarak ta sürekli ilaçlama artı su vererek, gelişimini gösterdi. Son 2-3 gündür hasadımıza başlamış bulunmaktayız" dedi.


ÖZGÜR ÖZDEMİR- Sekvan KÜDEN
Sabah
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