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Yerli ve milli ilaç hamlesi meyvelerini veriyor

Yerli ve milli ilaç hamlesi meyvelerini veriyor. Türkiye'nin ürettiği yerli antiserumlar yüzlerce can kurtaracak. Bakan Koca, "Yurtdışına bağımlılık 2020'de ortadan kalkacak" dedi
 05 Ocak 2020 09:10
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Yerli ve milli ilaç hamlesi meyvelerini veriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Türk ilaç sanayisinde başlatılan yerli ve milli ilaç üretim hamlesi, dünyada da ses getirmeye başladı. Dört hastalığın bir arada olduğu yerli tanı kitini üreten ve cihazda dışa bağımlılığı yüzde 14 azaltan Sağlık Bakanlığı, alanında bir ilk olan iki adet yerli antiserum üretti. Söz konusu antiserumlar 'stratejik ürün' olarak yerli ürünler kategorisinde yerini aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Türk panzeri" olarak adlandırılan ürünlerle ilgili SABAH'a şunları söyledi:

YILAN ANTİSERUMU

Halk sağlığı açısından son derece önemli olan ve 'stratejik ürün' olarak kabul edilen antiserum üretimi konusunda bakanlığımız çalışmalarında önemli bir başarı elde ettik. At kaynaklı akrep antiserumu, tetanoz, difteri ve yılan antiserumları ürettik. En yaygın görülen ve güçlü bir zehire sahip olan engerek türlerine karşı antiserum, ilk kez bu yıl üretildi. Üretim süreçlerinin tüm aşamalarından başarıyla çıktık.

BAĞIMLILIK BİTİYOR

Ülkemizde stratejik ihtiyaçlarının giderilmesi ve yurtdışı bağımlılığın ortadan kaldırılması için 2020 içerisinde at kaynaklı botilismusantitoksin, şarbon antiserumu, polivalan gazlı gangren serumu ve kuduz antiserumu üretimi başlayacak. İnsan kaynaklı tetanoz ve kuduz antiserumu üretimine yönelik fizibilite çalışmaları sürüyor.

27 MİLYON KAZANÇ

Difteri, tetanoz, akrep ve yılan antiserumlarının üretiminde 8 milyon TL kazancımız var. Üretimi planlananlarda ise botilusmusanti serumu için 2 milyon 500 bin, kuduz antiserumu için 15 milyon, şarbon ve gazlı gangren için 1 milyon 500 bin olmak üzere toplam 19 milyon TL, genel hesaplamada ise iç pazarda yıllık toplam 27 milyon TL kazanç öngörüyoruz.

DÜNYADA ÇOK AZ ÜLKE ÜRETEBİLİYOR

Akrep antiserumları dünyada çok az ülkede üretiliyor. O ülkeler ürünlerin büyük kısmını kendi halkının ihtiyaçları için ayırıyor, fazlasını dünyaya ihraç ediyor. Dünyada yılda yaklaşık 1.2 milyon akrep sokması vakası yaşanıyor. 3 bin 250 ölüm meydana geliyor. Tamamen yerli üretilen ve yüksek katma değerli olma özelliği taşıyan bu iki akrep antiserumu sayesinde, ülkemizin ihracatına da önemli bir katkı sağlanacak.

ANTİSERUM NEDİR?

Antiserumlar, hayvanlarda (örneğin, at, koyun ve tavşan gibi) veya insanlarda enfeksiyon, zehirlenme veya aşılamaya yanıt olarak gelişen koruyucu maddelerin (antikor) elde edilmesiyle üretiliyor. Bu maddeler, başka bir kişide belirli bir hastalığa bağışıklık kazandırılması için veya zehirli hayvanların ısırıklarını/sokmalarını tedavi etmek için kullanılır.

Tülay CANBOLAT
Sabah
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