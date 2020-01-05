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Sürücülerin korkulu rüyası başıboş atlar

Aydın-Denizli yolu Kocagür mevkiinde sahipleri tarafından başıboş vaziiyette bırakılan atlar sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. Özellikle geceleri karayoluna çıkan atlar nedeniyle sık sık kazalar yaşanmaya başladı. Duruma isyan eden sürücüler atların bu şekilde bırakılmamasını istedi
 05 Ocak 2020 08:55
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Sürücülerin korkulu rüyası başıboş atlar

Aydın-Denizli yolu Kocagür mevkiinde sahipleri tarafından başıboş vaziiyette bırakılan atlar sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. Özellikle geceleri karayoluna çıkan atlar nedeniyle sık sık kazalar yaşanmaya başladı. Duruma isyan eden sürücüler atların bu şekilde bırakılmamasını istedi.

Başıboş bırakılan atların karayoluna çıkması nedeniyle neredeyse haftada bir meydana gelen trafik kazalarından biri de gece yarısı meydana geldi. E-87 karayolu üzerinde Aydın'dan Denizli istikametine gitmekte olan 20 AR 902 plakalı otomobil aniden yola çıkan atlara çarpınca kaza yaptı. Kazada yol ortasında kalan atlara bu defa arkadan gelmekte olan 09 VF 771 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu her iki otomobil de hurdaya dönerken araç içerisindeki sürücü ve yolcular kazayı hafif atlattı. Atların yol ortasında telef olması nedeniyle karayolunda trafik uzun süre kontrollü olarak verildi.

Aydın-Denizli yolu üzeri Kocagür Mevkii'nde sürekli başıboş bırakılan atlardan kaynaklı bu tür kazaların meydana geldiğini belirten Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocagür'de yaşayan ve at alıp satan vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını istediler.
İhlas Haber Ajansı
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