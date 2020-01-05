Sürücüler dikkat... Bu yollarda çalışma var
|05 Ocak 2020 09:41
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun bu bölümünde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Tosya-Osmancık yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle yolun bu bölümünde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki Kopmuş Tüneli mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
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