Elektriği en çok bu saatte tükettik
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 902 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 686 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşti.
|05 Ocak 2020 10:15
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Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 667 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 310 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 902 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 686 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşti.
Günlük bazda dün 828 bin 667 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 828 bin 310 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada 238 bin 782 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 206 bin 68 megavatsaat ile ithal kömür ve 164 bin 293 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 196 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 840 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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