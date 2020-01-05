Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve pus beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge geneline havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Erzincan çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışı, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve pus hadisesi bekleniyor.

Tahminlere göre, sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 10, Kars ile Ağrı'da 9, Ardahan'da 8, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2 ve Tunceli'de sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise, Iğdır'da 6, Erzincan'da 5, Tunceli'de 3, Ardahan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars'ta 2 ve Ağrı'da 3 derece olacak.

Bölgede kar kalınlıkları Kars'ta 5, Erzurum'da 9, Ağrı'da 12, Ergan Kayak Merkezi'nde 29, Palandöken Kayak Merkezi'nde 38, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 48 santimetre ölçüldü.

Buzlanma, don ve pusa karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.