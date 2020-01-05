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TESK'ten 'beyaz eşyada vergi indirimi' talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Mobilyadaki vergi indirimi sevindirici ama aynı indirimin beyaz eşya ve tüm elektrikli ev aletlerine de yapılması lazım
 05 Ocak 2020 11:03
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TESK'ten 'beyaz eşyada vergi indirimi' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Aynı indirimin beyaz eşya ve tüm elektrikli ev aletlerine de yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, mobilya sektörüne yönelik vergi indiriminin sektörü canlandıracağına dikkati çekti.

Geçici olarak yapılan vergi indirimlerinin ekonomiye olumlu katkı sağladığını aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Mobilyadaki vergi indirimi sevindirici ama aynı indirimin beyaz eşya ve tüm elektrikli ev aletlerine de yapılması lazım. Beyaz eşya günümüzde lüks tüketim malı olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla beyaz eşyadan ÖTV alınmaması gerekir. Ayrıca, özellikle otomotivde yapılan indirimler, ekonominin büyümesine önemli katkı sağlıyor. Başta hibrit ve elektrikli olmak üzere araçlarda da vergi indirimi yapılmalı."
Anadolu Ajansı
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