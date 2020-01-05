Müteahhitlerin yurt dışı proje büyüklüğü 400 milyar dolar barajını aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerinin yurt dışında önemli başarılara imza atmaya devam ettiğini belirterek, "Küresel ekonomideki tüm sıkıntılara ve geleneksel pazarlarımızdaki jeopolitik gelişmelere rağmen müteahhitlerimiz 2019'da 18 milyar dolarlık 438 proje üstlendi. Böylece Türk müteahhitlik sektörümüzün yurt dışına açıldığı günden bu yana üstlendiği proje büyüklüğü kümülatif olarak 400 milyar doları aştı." dedi.

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müteahhitlik sektörünün girişimciliği, hızlı hareket kabiliyeti gerek rekabetçi fiyatları gerekse zamanında işi bitirmeleri sayesinde bugün dünyada küresel bir oyuncu konumunda olduğunu belirterek, sektörün dünyanın birçok ülkesinde Türk bayrağını başarıyla dalgalandırdığını vurguladı.

Türkiye'nin, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde firma sayısı bakımından Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını anımsatan Pekcan, uluslararası piyasalarda gösterilen büyük başarıların kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Bakan Pekcan, sektörün başta çimento, demir-çelik ve makine, inşaat sektörleriyle ilintili olduğuna işaret ederek, pek çok alanda, proje üstlenilen ülkeye ihracatı da olumlu etkilediğini ifade etti.

Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden müteahhitlik sektörünün zor şartlarda dahi önemli performans gösterdiğini dile getiren Pekcan, şöyle devam etti:

"Uluslararası müteahhit firmalarımız yakın coğrafyamızdaki jeopolitik gelişmeler nedeniyle 2019 yılında yaklaşık 3 milyar dolar daha az proje taahhüdü üstlenmiş bulunmaktadırlar. Küresel ekonomideki tüm sıkıntılara ve geleneksel pazarlardaki jeopolitik gelişmelere rağmen, müteahhitlerimiz geçen yıl 18 milyar dolarlık 438 proje üstlenmiştir. 2019 yıl sonu tarihli yeni projelerin de eklenmesiyle bu rakamın 18 milyar doların üzerine çıkması beklenmektedir. Böylece Türk müteahhitlik sektörümüzün yurt dışına açıldığı günden bu yana üstlendiği proje büyüklüğü kümülatif olarak 400 milyar doları aştı."

- "Türk müteahhitleri 126 farklı ülkede adını duyurdu"

Bakan Pekcan, Türk müteahhitlik sektörünün bugüne kadar 126 farklı ülkede 10 bin 100'den fazla proje üstlendiğini belirterek, "Geçen yıl sektörün en fazla Rusya, Katar, Kuveyt, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Irak, Macaristan, Sırbistan, Ukrayna, Romanya, ABD, Azerbaycan ve Bulgaristan'da proje üstlenildi. Müteahhitlerin geleneksel pazarlardaki payını sürdürmesi, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve ABD gibi yeni pazarlarda da ciddi bir büyüklüğe ulaşması geleceğe yönelik beklentilerimizi de artırmaktadır." diye konuştu.

- En çok kara yolu, tünel, köprü ile konut projelerine imza atıldı

Pekcan, sektörün ortalama proje bedelinin 41,4 milyon dolar olduğunu belirterek, 2019 yılında en fazla proje üstlenilen alanların başında 2,9 milyar dolarla kara yolu, tünel, köprü çalışmaları geldiğini bildirdi.

Bunu, 2,3 milyar dolarla konut, 2 milyar dolarla havalimanı, 1,8 milyar dolarla petrokimya tesisi ve 1,7 milyar dolarla ticaret merkezi inşaatlarının takip ettiğini ifade eden Pekcan, "Sektörel dağılımın çeşitliliği ve firmalarımızın yap-işlet-devret ve kamu özel iş birliği projeleri gibi katma değeri yüksek projeler üstlenmesi de Türk firmalarının yurt dışında ne kadar nitelikli ve niş projeler üstlendiğinin önemli bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

Pekcan, teknik müşavirlik sektörünün ise 2019 yılında 81 proje üstlenerek 170 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını, söz konusu sektörün kümülatif olarak, bugüne kadar, 118 farklı ülkede 2,4 milyar dolarlık proje üstlendiğini bildirdi. Pekcan, "Teknik müşavir firmalarımızın daha çok uluslararası alanda proje üstlenmeleri ile şartnamelerde daha çok Türk ürünleri yer alacak olup ihracatçımızın önü daha fazla açılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Geleneksel pazarlardaki konjonktürün iyileşmesi ve erişim sağlanan yeni pazarlarda üstlenilecek projelerin de katkısıyla gelecek dönemde sektörün başarılarına devam edeceğine inandığını dile getiren Pekcan, kamu olarak, sektörün özellikle yurt dışı projelerde daha ileri seviyelere ulaşması için gerekli tüm adımları atmak noktasında kararlı olduklarını sözlerine ekledi.