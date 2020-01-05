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Yarım kalan öğretmenlik hayalinin peşinden çocukları ile birlikte koşuyor

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde okuyan 3 çocuk annesi Ayşegül Karaoğlan, okul masraflarını karşılayabilmek amacıyla hem pazarcılık hem de apartman temizliği yapıyor. Evlenmesiyle üniversite okuma hayalinin yarım kaldığını belirten Karaoğlan, resim öğretmenliği hedefini gerçekleştirmek için gayret ediyor
 05 Ocak 2020 11:25
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Yarım kalan öğretmenlik hayalinin peşinden çocukları ile birlikte koşuyor

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde okuyan 3 çocuk annesi Ayşegül Karaoğlan, okul masraflarını karşılayabilmek amacıyla hem pazarcılık hem de apartman temizliği yapıyor. Evlenmesiyle üniversite okuma hayalinin yarım kaldığını belirten Karaoğlan, resim öğretmenliği hedefini gerçekleştirmek için gayret ediyor.

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3. sınıf öğrencisi 39 yaşındaki Ayşegül Karaoğlan, okul masraflarını çıkarmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Küçük yaşlardan itibaren resim yapmayı sevdiğini belirten Karaoğlan, evlendikten sonra okuma hayallerine ara verdi. Ardından uzun bir zaman sonra kızlarının üniversiteyi kazanmasıyla umutlanan Karaoğlan, yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek amacıyla tekrar üniversite sınavına girdi. En büyük desteği ailesinden alan Karaoğlan, sınavda başarı elde ederek resim bölümünü kazandı. Ailesine ve eşine yük olmamak için pazarcılık ve apartman temizliği yapmaya başlayan Karaoğlan, yaptığı sanat eserlerini pazar tezgahında satıyor. Karaoğlan çevresinde de 'pazarcı ressam' olarak anılıyor.

"Üniversite hayali içimde kaldı"

Yaşama sevinciyle çevresine örnek olan Ayşegül Karaoğlan, "36 yaşında üniversite okumaya karar verdim. Daha önce erken evlendiğim için üniversite okuma hayali içimde kaldı. Sonradan kızlarımla beraber ben de okumaya karar verdim. Üniversite sınavına hazırlandım ve kazandım. Kızlarıma da, eşime de yük olmamak için ve kendi okul masraflarımı çıkarmak için ek işler yapmaya karar verdim" diye konuştu.

"Eşimin benimle beraber 4 çocuğu var"

Karaoğlan, gün içerisinde sürekli koşturmaca içerisinde olduğunu dile getirerek, "Okul dışında 6 yaşında küçük bir kızım var, onunla ilgileniyorum. Onun haricinde okul masraflarımı karşılamak için pazarcılık yapıyorum. Pazardakiler beni 'pazarcı ressam' tanıyorlar. Merdiven siliyorum. Eşim işçi, çok fazla ona yük olmak istemiyorum. Kızlarım da üniversiteye gidiyor. Yani eşimin benimle beraber 4 tane okuyan çocuğu var" dedi.

"Hayalim resim öğretmenliği"

Resim yeteneğinin doğuştan gelen bir yetenek olduğunu ifade eden Karaoğlan, "Yeteneğim vardı, küçüklükten beri resim yapmayı çok seviyorum. Resim yaptığım zaman kendimi daha çok mutlu hissediyorum, resim yapmayı çok seviyorum. Hayalimdeki meslek resim öğretmenliği, resim yapmak. Öğretmenlik yapmak, kişisel sergilerimin olması, atölye açabilmek. Yani kendime ait bir atölyenin olmasını istiyorum. Resim yapmaya devam etmek istiyorum. Masraflı bir bölüm; yağlı boyalar, fırçalar masraflı bir bölüm olduğu için biraz sıkıntılı ama yapıyorum, altından kalkıyorum" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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