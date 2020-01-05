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İki milyonu aşkın bağışçı kanlarıyla umut oldu

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: Kızılay 2018'de 2 milyon 571 bin 482 ünite kan bağışı almıştı, bu rakam 2019'da 2 milyon 806 bin 336 ünite olarak gerçekleşti
 05 Ocak 2020 11:33
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İki milyonu aşkın bağışçı kanlarıyla umut oldu

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışındaki farkındalığın her geçen gün geliştiğini, geçen yıl 2 milyon 229 bin 153 kişinin 2 milyon 806 bin 336 ünite kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılayın 2005'ten itibaren yürüttüğü "Ulusal Güvenli Kan Temini Projesi"nin her geçen yıl daha fazla bağışçıyla büyüdüğünü belirtti.

Kan bağışında 2019 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 9 artış sağlandığını ifade eden Kınık, "Kızılay 2018'de 2 milyon 571 bin 482 ünite kan bağışı almıştı, bu rakam 2019'da 2 milyon 806 bin 336 ünite olarak gerçekleşti." dedi.

Kınık, kan bağışı artışındaki rakamların sevindirici olduğunu dile getirerek, "Milletimiz hiçbir karşılık beklemeden bir kişinin hayatını kurtarmanın çok değerli bir bağış olduğu gerçeğine her geçen yıl daha fazla sahip çıkıyor. Özellikle bu bilincin gençler arasında hızla yaygınlaşması bizi gelecek açısından umutlandırıyor. Kadın kan bağışçılarımızın oranı da her geçen yıl artıyor." ifadelerini kullandı.

- "Kadın bağışçı sayısı arttı"

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2019'da 2 milyon 806 bin 336 ünite kan bağışında bulunan 2 milyon 229 bin 153 bağışçının yüzde 17'sini kadın, yüzde 83'ünü de erkekler oluşturdu.

Geçen yıl kadın bağışçı sayısı 2018'e göre 72 bin 728 kişi artış gösterdi. Kadın bağışçı oranı da bir önceki yıla göre yüzde 23 arttı.

En fazla kan bağışı yapılan iller sıralamasında İstanbul yine ilk sırada yer aldı. İzmir ve Ankara en çok kan bağışında bulunulan iller sıralamasında yer alırken, bu illeri Adana ve Gaziantep takip etti.

Kan bağışçılarının eğitim durumları incelendiğinde yüzde 37'sinin lisans, yüzde 33'ünün lise, yüzde 30'unun ilköğretim mezunu oldukları görüldü.

Geçen yıl kan bağışında bulunanların meslek gruplarına göre dağılımında ise yüzde 19'unun serbest meslek, yüzde 16'sının öğrenci, yüzde 10'unun ise işçi olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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