1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlkokul öğrencileri felçli eşine tek başına bakan kadının yüzünü güldürdü

Bursa'da bir grup öğrenci, hayata geçirmek istedikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında aldıkları özellikli tekerlekli sandalyeyi felçli Sebahattin Ersoy'a hediye etti
 05 Ocak 2020 12:02
Yazdır
İlkokul öğrencileri felçli eşine tek başına bakan kadının yüzünü güldürdü

Bursa'da yaşayan ve 3 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle felç olan eşine tek başına bakan Bahriye Ersoy'un yüzü, ilkokul öğrencilerinin uzattığı yardım eli ile güldü.

Bir sosyal sorumluluk projesi için para toplayarak Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) Bursa Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi hastayı bulan Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, aldıkları özellikli tekerlekli sandalyeyi felçli Sebahattin Ersoy'un (69) eşi Bahriye Ersoy'a teslim etti.

Okul Müdürü Abdurrahim Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin bir hastaya yardım etmek istediklerini ve kendilerinin de dernek aracılığıyla Sebahattin Ersoy'dan haberdar olduklarını anlattı.

Öğrencilerin yaklaşık bin lira topladığını belirten Çiçek, "Bu çalışma ve yapmış olduğumuz ziyaret, öğrencilerimize bu bilincin kazandırılması için çok önemliydi. Biz öğrencilerimizin böyle sosyal yardımlara etkin olarak katılmalarını istiyoruz. İnşallah bu tekerlekli sandalye Sebahattin amcamızın ev içindeki faaliyetlerinde ona yardımcı olur." dedi.

EVSAD Bursa Şubesi Başkanı Figen Akan, kendilerine ulaşan bir veli aracılığıyla çocukların yardım isteğinden haberdar olduklarını söyledi.

Dernek olarak ziyaret ettikleri evde bakıma ihtiyaç duyan hastaların ihtiyaçlarını belirlediklerini dile getiren Akan, şunları kaydetti:

"Biz ihtiyaç sahiplerini hayırseverlerle buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz bir sponsorla birlikte almış oldukları özellikli tekerlekli sandalyeyi bir hastaya vermek istediklerini söylediklerinde biz de Bahriye teyze ile iletişime geçtik ve amcamıza bu tekerlekli sandalyeyi getirdik. Öğrencilerimiz de bu bilincin oluşturulması ve büyüklerimizin, hastalarımızın ziyaret edilmesi gibi geleneklerimizin yaşatılması adına çok güzel bir proje oldu. Hem hasta sahibimiz hem de çocuklar çok mutlu oldu."

- "Çocukların sandalye almasına çok duygulandım"

Bahriye Ersoy ise bakımını tek başına yaptığı eşinin 2017 yılında beyin kanaması geçirdiğini ve 8 ay yoğun bakımda kaldığını söyledi.

Ersoy, "Konuşamıyor, hareket edemiyor, gözleri açık öylece bakıyor. Sabah makineyle mamasını veriyorum. Sağa sola çeviriyorum yoksa yaralar çıkıyor. Pansumana ve yıkamaya yardıma geliyorlar. Fizik tedavi için geliyorlar bazen de kendim yaptırıyorum. Mikrop kapmasın diye elimden geldiğince temiz bakmaya çalışıyorum." dedi.

Ersoy, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hastamı tek başıma banyoya sokup yıkayamıyordum. Plastik sandalye ile yıkamaya çalıştım o da erime yaptı. Şimdi bu tekerlekli sandalye benim için kolaylık sağlayacak. Allah razı olsun müracaat ettim onlar da bize kucak açtı. Çocukların sandalye almasına çok duygulandım. Kendi imkanlarıyla hastama yardım ettiler. Çok teşekkür ederim. Rabbim onlara da başarılar versin."

Tekerlekli sandalye için para toplayan öğrenciler de böyle bir proje içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yerli ve milli ilaç hamlesi meyvelerini veriyor
05 Ocak 2020 13:01		 Çocuğunuzda bu sorunlar varsa, büyüme gelişme geriliği olabilir
05 Ocak 2020 12:45
Vefakar gençlik, fedakar ecdadı 105'inci yılında anıyor
05 Ocak 2020 12:14		 Ödüllü mimardan çevre peyzajında 'sığırkuyruğu' bitkisi önerisi
05 Ocak 2020 12:06
İstanbul'un 'kibar' Şoför Nebahat'i yollarda
05 Ocak 2020 11:55		 İki milyonu aşkın bağışçı kanlarıyla umut oldu
05 Ocak 2020 11:33
Yarım kalan öğretmenlik hayalinin peşinden çocukları ile birlikte koşuyor
05 Ocak 2020 11:25		 Geçen yıl bebeklere en çok bu isimleri verdik
05 Ocak 2020 10:19
Elektriği en çok bu saatte tükettik
05 Ocak 2020 10:15		 Yerli filmler 2019 yılında yine zirvede
05 Ocak 2020 10:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:08 - Çaldıkları aracı gelin arabası gibi süslediler, polisten kaçamadılar13:57 - Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu13:54 - Otomotiv sektörü 2019 yılında 'en yüksek ikinci' ihracat performansına ulaştı13:45 - Arda Turan, Medipol Başakşehir'in kamp kadrosunda yok13:35 - Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı13:26 - Libya'ya 3 kuvvetten asker gidecek13:13 - Adana kebabını siyez ekmeğiyle servis ediyorlar13:05 - Baransu bu kez hakimlere hakaretten Ağır Cezalık13:01 - Yerli ve milli ilaç hamlesi meyvelerini veriyor12:58 - Okullarında yaptılar, yalnız yaşayan yaşlılara dağıttılar
12:45 - Çocuğunuzda bu sorunlar varsa, büyüme gelişme geriliği olabilir12:33 - Karalar, Adana'ya 'kahraman' unvanı istedi12:27 - Milli Elektronik Harp Suiti Projesi'nde teslimatlar tamamlandı12:21 - Çalışmak için Güney Afrika'ya gitti, bir şehrin kaderini değiştirdi12:18 - Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı: 2 ölü, 9 yaralı12:14 - Vefakar gençlik, fedakar ecdadı 105'inci yılında anıyor12:10 - Türkiye, Libya'da darbeci general Hafter'in Kara Harp Okulu saldırısını kınadı12:06 - Ödüllü mimardan çevre peyzajında 'sığırkuyruğu' bitkisi önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Maaş katsayısındaki artışlar memur ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
Eğitim sistemi sınıfta kaldı!
Geçen yıl bebeklere en çok bu isimleri verdik
Süleymani'nin vurulduğu anın görüntüleri yayınlandı
Kaymakam, başkan ve müdürler nöbette, öğrenciler kütüphanede
Öğretmene, kız öğrencilere taciz soruşturması
Enflasyonun tek hane olması için 5 koşul
UBER yasaklandı... Fiyatı yüzde 50 arttı
En düşük memur ve emekli maaşı belli oldu
Yerli otomobilin tasarım şifreleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 1
sarmısak ve limon 2
Aktif kömür 2
Zaman dilimi 2
02.01.2020 Olympiakos vs fenerbahce maçı 1
vedat muriqi 1
yazabilmek 4
tachiyomi 1
kakule 1
supporters 3
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam