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Ödüllü mimardan çevre peyzajında 'sığırkuyruğu' bitkisi önerisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Erhan Erol: Sığırkuyruğunu kent içlerinde yol boyunca kullanırsak, egzoz gazları ve diğer ağır gazları yapraklarında tutar. Kökleriyle toprağı temizler ve daha verimli hale gelmesini sağlar
 05 Ocak 2020 12:06
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Ödüllü mimardan çevre peyzajında 'sığırkuyruğu' bitkisi önerisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Erhan Erol, çevre peyzajı çalışmalarında havadaki kötü gazları tutma özelliğine sahip sığırkuyruğu (verbascum) bitkisinin tercih edilmesi önerisinde bulundu.

Birçok bahçe tasarımı projesinde yer alan ve başarılı çalışmalarıyla çeşitli ödüllere layık görülen Erol, AA muhabirine, sığırkuyruğunun doğanın kendisini onarması açısından önemli bir bitki olduğunu söyledi.

Bu bitkinin Avrupa'daki alışveriş merkezlerinde 3-4 avroya satıldığını belirten Erol, "Sığırkuyruğu, atmosferimizi ve oksijenimizi koruyan, trafiğin yoğun bulunduğu yerlerde egzoz gazlarını tutan, kendi kendine yetişen bir bitkidir. Koyu yeşil ve sarı yaprakları bulunan bu bitki, çok sıcak alanlarda sıcaklığı tutar ve kurak alanlarda suya ihtiyaç duymadan yetişir." dedi.

Erol, sığırkuyruğunun peyzaj özelliğinin olduğunu, gelecek nesiller için korunması gerektiğini vurguladı.

- İnsanlar ve doğa için savaşıyor

Bitkinin sarı çiçeklerinin ilkbahardan itibaren dikkat çekici olduğuna, biyolojik çeşitlilik açısından önemli olduğuna işaret eden Erol, şunları kaydetti:

"Sığırkuyruğunu kent içlerinde yol boyunca kullanırsak, egzoz gazları ve diğer ağır gazları yapraklarında tutar. Kökleriyle toprağı temizler ve daha verimli hale gelmesini sağlar. İnsanlar ve doğa için savaşan bir bitki. Peyzaj için kullandığımız mevsimlik bitkiler yerine sığırkuyruğunu tercih etmeliyiz. Restore etme kabiliyetine sahip. Bu bitkiler su istemezler, sadece yağmur sularıyla idare ederler. Budama, gübreleme, çapalama istemezler. Böylece hem toprağı koruma altına almış hem de trafiğe yakın alanlarda egzoz gazlarındaki ağır materyallerden korunmuş oluruz. Peyzajda bu bitkiyi kullanırsak ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş olacağız. Sığırkuyruğu bitkisini ekonomimize kazandırmalıyız."

Erol, egzoz gazlarından temizleyici özelliğine sahip bitkinin, tüm park sistemlerinde kullanılmasının sağlık açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

- Erol'un alanındaki ödülleri

Türkiye, ABD, Almanya, Meksika, Irak ve Kazakistan'da peyzaj projeleri geliştiren ve uygulayan Erol, Almanya'da yaptığı "Ters Türk Bahçe tasarımı" ile 81 ülke arasında gümüş madalya ve 2013'te Dünya Bahçeleri Yarışması'nda "Uluslararası Tanınırlık ve Hamgurg Valisi Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Erol, geliştirdiği "Akıllı Park Projesi" ile 2010 yılında ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Jüri Özel Ödülü"nü aldı.
Anadolu Ajansı
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