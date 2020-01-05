Milli Elektronik Harp Suiti Projesi'nde teslimatlar tamamlandı
|05 Ocak 2020 12:27
|Yazdır
ASELSAN tarafından geliştirilen ve Yavuz Sınıfı Fırkateynlere entegre edilen Milli Elektronik Harp Suiti (MEHS) sistemlerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimatları tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına yönelik geliştirilen ve ilk planda Yavuz Sınıfı Fırkateynlere entegre edilen MEHS sistemlerinin sözleşmesi ASELSAN ile 2013'te imzalandı.
İlk teslimatı Temmuz 2017'de gerçekleştirilen proje kapsamında sahadan gelen geri bildirimlerle daha olgun bir yapıya kavuşan sistemlerin son ikisi, Aralık 2019'da tamamlanan Deniz Kabul Testleri ile Komutanlık envanterine dahil oldu.
Proje ile sadece Yavuz Sınıfı Fırkateynlere entegre edilecek sistemler geliştirilmekle kalmayıp, farklı tipteki deniz araçlarına entegre edilen elektronik harp sistemlerinin birçoğunun temel yapı taşları da geliştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ve yeni dahil olacak birçok platformun elektronik harp yeteneklerine sahip olmasına katkı sağlandı.
Süit yapıdaki sistem çözümü, ARES serisi elektronik destek sistemlerinin yanı sıra karşı tedbir sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Bu kapsamda tehdit tespit ve kimliklendirmesinin yapılabilmesini, bunlara karşı çok hızlı ve koordineli karşı tedbir uygulanmasını sağlanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bilim insanları yurda dönüyor
05 Ocak 2020 07:30
|Türkiye'nin geleceği 'Bilişim Vadisi'nde kuruluyor
03 Ocak 2020 08:53
|Türk zırhlıları Nefer kuşanacak
02 Ocak 2020 22:38
|Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti
02 Ocak 2020 17:55
|Dijital Türkiye'nin kullanıcı sayısı 45 milyona ulaştı
02 Ocak 2020 17:36
|Doğu'ya teknokent seferberliği
02 Ocak 2020 06:50
|Türkiye, sesten hızlı ilk İHA'sını 2020'de uçuracak
02 Ocak 2020 00:10
|2020 itibari ile WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek!
01 Ocak 2020 23:28
|Türkiye'nin 'amiral gemisi' milli yazılımla donatılıyor
01 Ocak 2020 15:39
|Akıncı TİHA'larda kritik gelişme. Füzelere hedef olmayacak
31 Aralık 2019 21:44