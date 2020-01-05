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Okullarında yaptılar, yalnız yaşayan yaşlılara dağıttılar

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh Köyü İlkokulu öğrencileri, okulda yaptıkları yemekleri köylerinde yalnız yaşayan yaşlılara dağıtıyor
 05 Ocak 2020 12:58
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Okullarında yaptılar, yalnız yaşayan yaşlılara dağıttılar

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh Köyü İlkokulu öğrencileri, okulda yaptıkları yemekleri köylerinde yalnız yaşayan yaşlılara dağıtıyor.

Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Değerler Hareketi' projesi kapsamında Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyü öğrencileri, 'Yaşlılar Yalnız Kalmasın' etkinliğiyle köyde yalnız yaşayan yaşlıların gönlünü kazanıyor. Okul öğretmeni Ömer Sezer'in öncülüğünde okula kurulan mutfakta öğrenciler haftada 2 gün yemek hazırlıyor. Özenle hazırlanan yemekler yine öğrenciler tarafından paketlenip, köyde yaşayan yaşlılara dağıtılıyor. Okul öğrencilerinin tek amacı var; yaşlıların hayır dualarını alıp onları yalnız bırakmamak. Öğrenciler tarafından haftada 2 kez gerçekleştirilen etkinlik köy vatandaşları tarafından da takdirle karşılanıyor. Örnek alınacak projeyle çocuklar hem el becerilerini geliştiriyor, hem de yemek yapmayı öğreniyor.

Okul öğretmeni Ömer Sezer yaptığı açıklamada, 'Yaşlılar Yalnız Kalmasın' projesiyle öğrencilerin el becerilerini geliştirdiklerini söyledi. Okullarında birleştirilmiş sınıflar olduğunu dile getiren Sezer, "Okulumuzda öğrencilerimizin hayatları boyunca kullanacağı el becerilerini geliştirecekleri aşçı sınıfımızı açtık. Öğrencilerimiz burada yemekler yapıyorlar. Burada düzenli, disiplinli, sorumluluk almayı ve işbirliği içinde hareket etmeyi öğreniyorlar. Yapmış oldukları yemekleri köyümüzdeki yaşlılara ve hastalara götürüyorlar. Onların hayır dualarını alıyorlar. Bugün aşçı sınıfımızda köfteli patates, peynirli börek, arpacık çorbası, salata ve kakaolu kek yaptık. Öğrencilerimiz burada pişirme yöntemlerini öğreniyorlar. Özellikle erkek öğrencilerimizin gelecekte çok işine yarayacağını düşünüyoruz. Herkesten ricamız yaşlılarımız hayattayken onların kıymetini bilsinler. Öğrencilerimize de bu duyguları aşılayarak onların duygusal gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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