Libya'ya 3 kuvvetten asker gidecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin her daim Libya'ya gitmek için hazır olduğunu söylemişti. Yapılan ilk plana göre; Libya'ya hava, kara ve deniz olmak üzere üç kuvvetten asker gönderilecek
|05 Ocak 2020 13:26
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Deniz Kuvvetlerinden savaş gemileri ile denizaltıları, Hava Kuvvetlerinden İHA, SİHA, kargo ve savaş uçakları, Kara Kuvvetlerinden ise komando unsurları Libya'ya gidecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede milis güçlerine ilk etapta eğitim verecek. Bu güçlerinde düzenli ordu şeklinde hareket etmesini sağlayacak ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılacak.
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