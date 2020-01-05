1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Libya'ya 3 kuvvetten asker gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin her daim Libya'ya gitmek için hazır olduğunu söylemişti. Yapılan ilk plana göre; Libya'ya hava, kara ve deniz olmak üzere üç kuvvetten asker gönderilecek
 05 Ocak 2020 13:26
Yazdır
Libya'ya 3 kuvvetten asker gidecek

Deniz Kuvvetlerinden savaş gemileri ile denizaltıları, Hava Kuvvetlerinden İHA, SİHA, kargo ve savaş uçakları, Kara Kuvvetlerinden ise komando unsurları Libya'ya gidecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede milis güçlerine ilk etapta eğitim verecek. Bu güçlerinde düzenli ordu şeklinde hareket etmesini sağlayacak ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılacak.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye, Libya'da darbeci general Hafter'in Kara Harp Okulu saldırısını kınadı
05 Ocak 2020 12:10		 Trump: 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız
05 Ocak 2020 06:50
Süleymani'nin vurulduğu anın görüntüleri yayınlandı
05 Ocak 2020 00:05		 5 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
05 Ocak 2020 00:02
Irak Hizbullahı: Yarın akşamdan itibaren ABD üslerinden uzak durun
04 Ocak 2020 23:37		 TIR - Kamyon - Otobüs sürücülerine 'Takograf' müjdesi
04 Ocak 2020 23:33
Cumhurbaşkanı talimat verdi! Çevre yolu yapılacak
04 Ocak 2020 23:03		 Sabah evinden alınan Selcan, tüm gün Bilecik'i yönetti
04 Ocak 2020 22:43
Sosyal medyada en çok etkileşim alan Bakan belli oldu
04 Ocak 2020 22:38		 İletişim Başkanlığından 'dolandırıcılık' uyarısı
04 Ocak 2020 22:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:08 - Çaldıkları aracı gelin arabası gibi süslediler, polisten kaçamadılar13:57 - Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu13:54 - Otomotiv sektörü 2019 yılında 'en yüksek ikinci' ihracat performansına ulaştı13:45 - Arda Turan, Medipol Başakşehir'in kamp kadrosunda yok13:35 - Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı13:26 - Libya'ya 3 kuvvetten asker gidecek13:13 - Adana kebabını siyez ekmeğiyle servis ediyorlar13:05 - Baransu bu kez hakimlere hakaretten Ağır Cezalık13:01 - Yerli ve milli ilaç hamlesi meyvelerini veriyor12:58 - Okullarında yaptılar, yalnız yaşayan yaşlılara dağıttılar
12:45 - Çocuğunuzda bu sorunlar varsa, büyüme gelişme geriliği olabilir12:33 - Karalar, Adana'ya 'kahraman' unvanı istedi12:27 - Milli Elektronik Harp Suiti Projesi'nde teslimatlar tamamlandı12:21 - Çalışmak için Güney Afrika'ya gitti, bir şehrin kaderini değiştirdi12:18 - Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı: 2 ölü, 9 yaralı12:14 - Vefakar gençlik, fedakar ecdadı 105'inci yılında anıyor12:10 - Türkiye, Libya'da darbeci general Hafter'in Kara Harp Okulu saldırısını kınadı12:06 - Ödüllü mimardan çevre peyzajında 'sığırkuyruğu' bitkisi önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Maaş katsayısındaki artışlar memur ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
Eğitim sistemi sınıfta kaldı!
Geçen yıl bebeklere en çok bu isimleri verdik
Süleymani'nin vurulduğu anın görüntüleri yayınlandı
Kaymakam, başkan ve müdürler nöbette, öğrenciler kütüphanede
Öğretmene, kız öğrencilere taciz soruşturması
Enflasyonun tek hane olması için 5 koşul
UBER yasaklandı... Fiyatı yüzde 50 arttı
En düşük memur ve emekli maaşı belli oldu
Yerli otomobilin tasarım şifreleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 3
henry onyekuru 3
Fetvalı takvim 1
annemizin kızlık soyadını unutmak 2
libya'ya asker gönderme tezkeresinin tbmm'den geçmesi 1
gülersen kaybedersin 1
kırıkkale 1
ahilik sandığı uygulaması 1
kasım süleymani'nin öldürülmesi 5
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam