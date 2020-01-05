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Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde biri doktor iki kişi evde ölü bulundu
|05 Ocak 2020 13:57
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Antalya'nın Alanya ilçesinde biri doktor iki kişi evde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Konaklı Mahallesi'ndeki bir eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, 2 kişinin cesedini buldu.
Ekiplerin yaptığı incelemede cesetlerden birinin doktor Leman Ege'ye ait olduğu tespit edildi. Ekipler, diğer kişinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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