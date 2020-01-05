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Çaldıkları aracı gelin arabası gibi süslediler, polisten kaçamadılar

Gaziantep'te çaldıkları aracı gelin arabası gibi süsleyip polisten kaçmaya çalışan zanlılar kaza yaptı. Şahıslar kaza sonrası yaşanan kovalamaca sonucu yakalanırken, o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
 05 Ocak 2020 14:08
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Çaldıkları aracı gelin arabası gibi süslediler, polisten kaçamadılar

Gaziantep'te çaldıkları aracı gelin arabası gibi süsleyip polisten kaçmaya çalışan zanlılar kaza yaptı. Şahıslar kaza sonrası yaşanan kovalamaca sonucu yakalanırken, o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Perilikaya Mahallesi 55 numaralı sokakta meydana gelen oto hırsızlığı olayı ile ilgili olarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda plaka kısımları 'Mutluyuz' ve 'Evleniyoruz' gibi ibarelerle gelin arabası gibi süslenen çalıntı araç, Şirinevler Mahallesi Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde seyir halindeyken bulundu. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan çalıntı araçtakiler kaza yaparak dururken, araçtaki şahıslardan biri yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtan inerek kaçan diğer 3 şüpheli şahıs ise yapılan operasyonla yakalandı.

Şahısların çaldıkları araçla kaza yapması ve sonrasında yaşanan kovalama anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 1'i tutuklanırken, 3 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
İhlas Haber Ajansı
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