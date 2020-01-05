Meteorolojiden iki şehire kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana ve Mersin'de yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi
|05 Ocak 2020 14:51
|Yazdır
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana ve Mersin'de yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın Mersin merkez ve kıyı ilçeleri ile Adana'nın batısında etkili olmasının beklendiği, metrekareye 100-200 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Sağanağın, çarşamba sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
05 Ocak 2020 15:24
|Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
05 Ocak 2020 15:11
|Meteoroloji, İstanbulluları uyardı... Sel baskınlarına karşı tedbirli olun
05 Ocak 2020 14:58
|Servisin almadığı küçük kızı, makam aracıyla bırakıyor
05 Ocak 2020 14:53
|İstanbul trafiği en çok onlara yarıyor
05 Ocak 2020 14:47
|Sarıkamış'ta 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' etkinliği
05 Ocak 2020 14:19
|Adana kebabını siyez ekmeğiyle servis ediyorlar
05 Ocak 2020 13:13
|Karalar, Adana'ya 'kahraman' unvanı istedi
05 Ocak 2020 12:33
|Çalışmak için Güney Afrika'ya gitti, bir şehrin kaderini değiştirdi
05 Ocak 2020 12:21
|'Sultanlar şehri' Edirne turistlerin gözdesi oldu
05 Ocak 2020 11:44