Meteoroloji, İstanbulluları uyardı... Sel baskınlarına karşı tedbirli olun
Meteoroloji, İstanbul'da bu akşamdan itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli olması uyarısında bulundu
|05 Ocak 2020 14:58
|Yazdır
Meteoroloji, İstanbul'da bu akşamdan itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli olması uyarısında bulundu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
05 Ocak 2020 15:24
|Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
05 Ocak 2020 15:11
|Servisin almadığı küçük kızı, makam aracıyla bırakıyor
05 Ocak 2020 14:53
|Meteorolojiden iki şehire kuvvetli sağanak uyarısı
05 Ocak 2020 14:51
|İstanbul trafiği en çok onlara yarıyor
05 Ocak 2020 14:47
|Sarıkamış'ta 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' etkinliği
05 Ocak 2020 14:19
|Adana kebabını siyez ekmeğiyle servis ediyorlar
05 Ocak 2020 13:13
|Karalar, Adana'ya 'kahraman' unvanı istedi
05 Ocak 2020 12:33
|Çalışmak için Güney Afrika'ya gitti, bir şehrin kaderini değiştirdi
05 Ocak 2020 12:21
|'Sultanlar şehri' Edirne turistlerin gözdesi oldu
05 Ocak 2020 11:44