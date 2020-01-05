ABB, Polatlı'ya tatlı su için yeni hat çalışmasına başladı
|05 Ocak 2020 15:07
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Polatlı ilçesine öz kaynaklarla İvedik'ten tatlı su götürmek için çalışmalara başlandığını açıkladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Polatlı'ya içme suyu temininin, 83 kilometre mesafedeki Yüzükbaşı mevkisinde açılan kuyulardan sağlandığı belirtildi.
İletim hattının 1993'te çelik borular yapılarak sağlandığına değinilen açıklamada, kuyu suyunun özelliği ve iletim hattının inşasındaki bazı yanlış uygulamalar nedeniyle boru hattının erkenden yıprandığına dikkat çekildi.
Yeni hattın yapılmaması nedeniyle Polatlı'ya yıllardır temiz su temininin sağlanamadığı, mevcut hatlardaki bu yıpranma nedeniyle yıllardır arızalar ve uzun süreli kesintiler yaşandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Polatlı ilçemizde yaşanan su kesintisi, ilçeye giden ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle gerçekleşmiştir. Yaşanan arıza boyunca ilçeye tankerlerle su takviyesi yapılmış ve 24 saat esasına göre aralıksız çalışan ekiplerimizin müdahalesiyle 40 saat sonunda arıza giderilmiştir. Belediye Meclisinde daha önce Başkanımız Mansur Yavaş tarafından gündeme getirilen ve acil yapılması gereken bu hatların tamamlanması için gereken kredi temini konusu, ilk başta komisyonda kabul edilmesine karşın daha sonra yapılan oylamada reddedilmiştir. Başkan Mansur Yavaş'ın 'acil' vurgusu yaptığı ve halk sağlığını ilgilendirdiğini defalarca belirttiği kredi temini Meclis tarafından reddedilmiştir. Bu talep kabul görseydi, yıllardır su sorunu yaşanan Polatlı'nın yeni su hattı için çalışmalar başlamış ve belli bir seviyeye getirilmiş olacaktı."
Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm bu gelişmelere rağmen, Polatlı'ya öz kaynaklarıyla İvedik'ten tatlı su götürmek ve yeni su hattını mevcut imkanlar dahilinde en kısa sürede tamamlamak için çalışmalara başladığına işaret edildi.
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