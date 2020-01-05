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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
 05 Ocak 2020 15:11
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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Hafta sonu tatilini Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.

Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturan Ilgaz, doğaseverlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Kar kalınlığının 54 santimetreye ulaştığı Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Ziyaretçilerden Furkan Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz Dağı'nı çok beğendiğini belirtti.

Ilgaz'ın kayakseverlerin ilgisini çektiğini ifade eden Duman, "Ilgaz'ın doğası da çok güzel. Hava burada çok soğuk ama ortam öyle güzel ki insanın içini ısıtıyor. Çocuklar, aileler, yaşlılar burada vakit geçirmeyi seviyor. Ben kayak yapmayı bilmiyordum. Bugün kayak yapmayı öğrendim. Herkesin Ilgaz Dağı'nı görmesini tavsiye ediyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
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