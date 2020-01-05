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İş dünyası isteyecek, Uludağ Üniversitesi eğitecek

İş dünyası isteyecek, Bursa Uludağ Üniversitesi eğitecek
 05 Ocak 2020 15:19
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İş dünyası isteyecek, Uludağ Üniversitesi eğitecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni dönem meslek yüksekokulları eğitim müfredatının görüşülmesi için tüm meslek yüksekokulu müdürleri ile bir araya geldi.

Yeni dönemde sanayi ve iş dünyasından gelecek talepler doğrultusunda eğitim müfredatlarının güncelleneceğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sadece fakültelerdeki eğitimlerin değil, meslek yüksekokullarındaki eğitimlerin de güncel tutulması için gayret gösterdiklerini vurguladı. Türkiye'nin mesleki eğitim anlamında her geçen yıl gelişme gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; "Ülkemizin eğitim-öğretimdeki yükselen kalitesini yakından takip ediyoruz. Üniversitemizdeki eğitim kalitesinin de geliştirilmesi adına her yıl derslerimizi güncelliyoruz. Akademisyenlerimizin kendisini geliştirmesi ve öğrencilerimize daha iyi bir eğitim ortamı sunulması için yönetim olarak projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimiz, Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu olduğu için gurur duysun istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mezunlarımız iş hayatına hazır olacak

Toplantıda hazır bulunan meslek yüksekokulu müdürlerine hitap eden Rektör Kılavuz, göreve geldikleri ilk günden itibaren iş dünyası temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmelerden elde ettikleri talepleri değerlendirmeye başladıklarını belirtti. Sanayicinin kendini yetiştirmiş ve iyi eğitim almış eleman aradığına işaret eden Kılavuz; "İş dünyasının önceliği kalifiye personel bulabilmek. Üretimin aksamaması için mezun olan personele çok sıcak bakılmıyor. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, iş dünyasının isteklerinin genel çerçevesini belirledik. Bizler eğitimlerimizi güncelleyecek ve sektörün ihtiyacı olan donanımlı ve nitelikli personel yetiştireceğiz. Öğrenci mezun olduğu zaman, sektöre girdiği zaman yabancılık ve acemilik çekmeyecek. Bu süreci de yine iş dünyamız ile irtibat ve işbirliği içerisinde yürüteceğiz. Üniversitemizde görev yapan akademisyenlerimizin bu kabiliyetinin olduğunu biliyorum. İnşallah hep birlikte yıllardır çözüm aranan kalifiye personel sorununu çözmeye gayret edeceğiz" dedi.

"Kendimizi güncelleyip sanayicinin taleplerine karşılık vereceğiz"

BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Soner Altun da üniversitenin yeni dönemde ciddi bir atılım sürecine girdiğini ve bu sürecin en çok meslek yüksekokullarına yarayacağının altını çizdi. İş dünyasının beyaz yakalı personelden ziyade mavi yakalı, yetişmiş ve kalifiye olmuş personele ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Soner Altun; "Bursa Uludağ Üniversitesi'nin tüm meslek yüksekokullarının kendisini güncellemesi ve kaliteli eğitim vermesi noktasında ön hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün gerçekleştirilen toplantı ile bu süreci başlatmış oluyoruz. Öncelikle meslek yüksekokullarımızın müdürlerini, ardından da tüm akademisyenlerimizi yeni süreç hakkında bilgilendireceğiz. Ardından hiç vakit kaybetmeden iş dünyasının istekleri doğrultusunda müfredat güncellemelerimizi başlatacağız" diye konuştu. Prof. Dr. Altun, süreç içerisinde sık sık iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceklerini ve atılan adımlar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunacaklarını açıkladı.
İhlas Haber Ajansı
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