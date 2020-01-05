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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
 05 Ocak 2020 15:24
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu kentte, önceki gün etkisini kaybeden kar yağışı yeniden şiddetini artırdı.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 4 santimetreye ulaştı.

Öte yandan bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağlarının yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Doğayı ve Kültürel Değerleri Koruma Derneği (DEKAT) Başkanı Sırrı Tayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Yıldız Dağlarının yüksek kesimlerinde 1 haftadır etkili olan kar yağışının kartpostallık görüntüler oluşturduğunu ifade eden Tayan, Demirköy'ün görülmeye değer ender yerlerden olduğunu aktardı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yapıyor.

Kar yağışının 7 Ocak Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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