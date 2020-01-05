Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı
|05 Ocak 2020 15:30
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İstanbul'un Avrupa yakası, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli çevrelerinde rüzgarın kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde görülecek kuvvetli rüzgarın, Kocaeli, Yalova, İstanbul'un Anadolu yakası, Edirne, Balıkesir ve İzmir çevrelerinde fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Rüzgarın, İstanbul'un Avrupa yakası, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve İzmir'in batı (Çeşme ve Karaburun) ilçelerinde kuvvetli ve tam fırtına (80-110 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Öte yandan yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz'de beklenen rüzgarın, Mersin, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Ankara çevreleri ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bu kapsamda ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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