1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı

İstanbul'un Avrupa yakası, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli çevrelerinde rüzgarın kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
 05 Ocak 2020 15:30
Yazdır
Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı

İstanbul'un Avrupa yakası, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli çevrelerinde rüzgarın kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde görülecek kuvvetli rüzgarın, Kocaeli, Yalova, İstanbul'un Anadolu yakası, Edirne, Balıkesir ve İzmir çevrelerinde fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın, İstanbul'un Avrupa yakası, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve İzmir'in batı (Çeşme ve Karaburun) ilçelerinde kuvvetli ve tam fırtına (80-110 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Öte yandan yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz'de beklenen rüzgarın, Mersin, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Ankara çevreleri ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu kapsamda ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Binali Yıldırım'ın acı günü
05 Ocak 2020 16:46		 Ailesinin hukuk mücadelesiyle şehit sayıldı
05 Ocak 2020 16:26
Soluk borusuna şeker takılan bebeği eczacı kurtardı
05 Ocak 2020 16:11		 Meteorolojiden 3 ilimiz için kuvvetli kar uyarısı
05 Ocak 2020 15:46
Sahte içkiden öldüğü iddia edilmişti, kalp krizi çıktı
05 Ocak 2020 15:15		 Yerli ve milli ilaç hamlesi meyvelerini veriyor
05 Ocak 2020 13:01
Çocuğunuzda bu sorunlar varsa, büyüme gelişme geriliği olabilir
05 Ocak 2020 12:45		 Vefakar gençlik, fedakar ecdadı 105'inci yılında anıyor
05 Ocak 2020 12:14
Ödüllü mimardan çevre peyzajında 'sığırkuyruğu' bitkisi önerisi
05 Ocak 2020 12:06		 İlkokul öğrencileri felçli eşine tek başına bakan kadının yüzünü güldürdü
05 Ocak 2020 12:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - İşte Galatasaray'ın Onyekuru için ödeyeceği ücret16:46 - Binali Yıldırım'ın acı günü16:41 - Sivas'ın İmranlı ilçesinde eğitime kar engeli16:36 - Yüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcı aranıyor16:31 - Fiyatı düşürülen 'Çorum leblebisi'ne talep arttı16:26 - Ailesinin hukuk mücadelesiyle şehit sayıldı16:21 - Burdur'dan Irak'a solucan gübresi ihracatı16:16 - Doktorun naaşı Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı16:11 - Soluk borusuna şeker takılan bebeği eczacı kurtardı16:06 - Hastane hastane dolaştırdığı eşini kaybetti!
16:01 - Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti15:56 - Kanım şifalı diyerek içirmişti. Cezası belli oldu15:51 - İşte çocukları gripten koruma yolları15:46 - Meteorolojiden 3 ilimiz için kuvvetli kar uyarısı15:41 - MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu15:36 - MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor15:30 - Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı15:24 - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Maaş katsayısındaki artışlar memur ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
Eğitim sistemi sınıfta kaldı!
EGM duyurdu... Sürücünün ilk yapması gereken şey
Geçen yıl bebeklere en çok bu isimleri verdik
Kaymakam, başkan ve müdürler nöbette, öğrenciler kütüphanede
Servisin almadığı küçük kızı, makam aracıyla bırakıyor
Öğretmene, kız öğrencilere taciz soruşturması
Süleymani'nin vurulduğu anın görüntüleri yayınlandı
Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu
MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk işi dondurma 2
tachiyomi 1
Bulmaca kulesi 1
henry onyekuru 3
kırıkkale 1
Zaman dilimi 2
Fetvalı takvim 1
yazabilmek 3
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
atiye 1
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam