Meteorolojiden 3 ilimiz için kuvvetli kar uyarısı
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya, Karaman ve Niğde'de kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi
|05 Ocak 2020 15:46
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Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Konya, Karaman ve Niğde'de kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyinde beklenen kar yağışının, Konya, Karaman ve Niğde'nin güney kesimlerinde salı günü gece saatlerine kadar kuvvetli olacağı belirtildi.
Karın, bölgenin yüksek kesimlerinde salı günü gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, başta Alacabel ile Sertavul Geçidi olmak üzere kara yollarında görülebilecek buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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