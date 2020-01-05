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Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti

Malatya'da, polis ekiplerince ruhsatsız işletildiği belirlenen dişçi muayenehanesine düzenlenen operasyonda çeşitli silahlara ait 1620 mermi ile 39 av tüfeği fişeği ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
 05 Ocak 2020 16:01
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Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti

Malatya'da, polis ekiplerince ruhsatsız işletildiği belirlenen dişçi muayenehanesine düzenlenen operasyonda çeşitli silahlara ait 1620 mermi ile 39 av tüfeği fişeği ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kent merkezinde ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen dişçi muayenehanesi ve atölyesine operasyon düzenlendi. Sabaha karşı belirlenen adrese yapılan baskında, 1220 adet 7,65 milimetre mermi, 400 adet 9 milimetre mermi, 39 av tüfeği fişeği, 1 ruhsatsız kırma av tüfeği, 460 gram esrar, 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Mermi, silah ve uyuşturucuya el koyan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince işlem yapılan iş yerinin mühürleneceği belirtildi.

DHA
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