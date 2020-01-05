1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Madeni paralar nasıl üretiliyor? İşte üretim serüveni

Darphane ve Damga Matbaası, Merkez Bankası'ndan gelen talep miktarlarına göre madeni para üretimini İstanbul'da gerçekleştiriyor. Bakır, nikel ve çinko karışımında üretilen madeni pullar, darphanede bulunan baskı makinelerine giriyor. Makinelerde bulunan damgaların pulların üzerine işlenmesi sonucunda, 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş üretiliyor. Baskı makinaları dakikada 9 ayrı preste 700-800 kadar madeni para basıyor. Üretimi tamamlanan paralar, tek tek paketleniyor. 1 liralar 100'lük, 50 kuruşlar 150'lik, 25 ve 10 kuruşlar 200'lük, 5 kuruşlar 300'lük ve 1 kuruşlar 400'lük olmak üzere poşetleniyor. Poşetlenen paralar daha sonra ağırlık testine giriyor. Testi geçen her bir poşet, kutulanarak Merkez Bankası'na veya Merkez Bankası şubelerine gönderiliyor.
 05 Ocak 2020 17:12
Yazdır
Madeni paralar nasıl üretiliyor? İşte üretim serüveni

Madeni paralar, altın ve gümüş gibi tekrar döküme girerek kullanılabiliyor. Ancak altın kadar dayanıklı olmadıkları için geri dönüşümü sayısı kısıtlı olabiliyor. Madeni paranın sahtesinin anlaşılması ise çok kolay. Mıknatısa yapışan madeni paralar sahte.

"PARA BASMAK ÜLKELERİN BAĞIMSIZLIK, MİLLİ HAKLARIYLA İLGİLİ"

İktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Bulut, Demirören Haber Ajansı (DHA)'ya değerlendirmelerde bulunarak, Türk Lirası ve para basmanın detaylarını anlattı. Prof. Dr. Bulut, şunları söyledi:


Madeni paralar nasıl üretiliyor? İşte üretim serüveni

""Para, bir ekonomide ne kadar mal ve hizmet üretirseniz, o malın karşılığında o kadar para olması gerekiyor. Yani mal mübadelesinin kolaylaşmasıdır, paranın temel fonksiyonu budur. İkinci temel fonksiyonu değer biriktirme aracı. Bugün modern iktisatta, bir üçüncü özelliği spekülasyon aracı olarak para basılıyor. Klasik iktisat sistemimiz bu iki öneli değer; birincisi değer ölçüm aracı yani eğer ekonomide ürettiğiniz mal ve hizmet karşılığında para basmazsanız mübadele zorlaşır. Böylece az para fiyatların artmasına sebep olur. Fazla para basarsanız bu sefer enflasyon alır, malın değeri düşer. Burada bir denge olması gerekiyor. Altın para, gümüş, madeni paralar ise istediğiniz kadar, dilediğiniz gibi artıramadığınız miktar. Onun için bu metal sistemli para sistemlerinde ekonomide bir denge esas. Orada enflasyon ve deflasyon anlamında sorunlar daha az. Ama kağıt para sisteminde parayı dilediğiniz gibi. Bir top kağıt binlerce dolar ama maliyeti birkaç sent. Ama altın ve gümüş paranın metalik değeri var. Onu istediğiniz gibi artıramıyorsunuz. Para basmak ülkelerin bağımsızlık, milli haklarıyla ilgili ama en önemli mesele piyasadaki mal mübadelesini sağlamak. Malın değer ölçüm aracı olarak mübadeleyi kolaylaştırmak ve değer biriktirme, tasarruf aracı olarak kullanımı. Madeni para, altın en önemli tasarruf aracı" dedi.

PARA GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Bulut, "Kağıt paraları Merkez Bankası'na yıpranmış olarak götürdüğünüzde değiştirebiliyorlar. Çünkü en temel kurum Merkez Bankası. Diğer paralar yani bozuk paralarda aynı. Altın zaten değer kaybetmiyor. Yeniden külçe haline getiriliyor, sonra tekrar para olarak basılabiliyor. Diğer bütün madeni paralar da altın gibi tekrar kullanılıyor ama altın gibi çok geri dönüşümü mümkün değil" diye konuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elektrik üretim yatırımlarında başı 'doğal gaz' çekti
05 Ocak 2020 18:54		 Borsa liginin şampiyonu 2019'da Fenerbahçe oldu
05 Ocak 2020 18:15
Fiyatı düşürülen 'Çorum leblebisi'ne talep arttı
05 Ocak 2020 16:31		 Burdur'dan Irak'a solucan gübresi ihracatı
05 Ocak 2020 16:21
Sayısal Loto bu hafta 1 kişiyi milyoner yaptı!
04 Ocak 2020 21:44		 Siirt'te iki ilçede petrol aranacak
04 Ocak 2020 21:11
Bakan Varank 'sürücüsüz tarım aracı'nı test etti
04 Ocak 2020 20:58		 Et ve Süt Kurumu 100 bin ton 'indirimli' et sattı
04 Ocak 2020 20:43
Bakan Albayrak, kamu bankaları yöneticileriyle bir araya geldi
04 Ocak 2020 19:32		 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alanda inceleme
04 Ocak 2020 19:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:00 - Meral Akşener: Esad ile görüşmeye hazırım19:53 - Sivas ve Adıyaman'da eğitime kar engeli19:52 - Samsun'da akılalmaz olay! 9 günde 4 defa kaçtı19:39 - Eski eşinin sevgilisini öldürdü... Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı19:35 - Skandal görüntülerin ardından 17 kişiye ceza yağdı19:08 - İstanbul'da, Süleymani'nin öldürülmesi protesto edildi19:04 - Zigana'da kayak sezonu başladı18:54 - Elektrik üretim yatırımlarında başı 'doğal gaz' çekti18:48 - İstanbul'da simit fiyatları arttı18:44 - Halı ihracatının yarısından fazlasını Güneydoğu yaptı
18:39 - Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü18:36 - Başkent için kuvvetli fırtına uyarısı18:30 - Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!18:27 - Kapanan 105 köy yolunun 52'si açıldı18:15 - Borsa liginin şampiyonu 2019'da Fenerbahçe oldu18:09 - Golden cinsi köpek 'Bolt' okulun maskotu oldu18:04 - Bakan Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak17:58 - Profesör ve fotoğrafçı eşi el ele verip serada çilek üretiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Maaş katsayısındaki artışlar memur ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
Binali Yıldırım'ın acı günü
Eğitim sistemi sınıfta kaldı!
TOGG'un bulmacasını çözen ilk 51 kişiye hediye verilecek
EGM duyurdu... Sürücünün ilk yapması gereken şey
Servisin almadığı küçük kızı, makam aracıyla bırakıyor
MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor
Kaymakam, başkan ve müdürler nöbette, öğrenciler kütüphanede
Geçen yıl bebeklere en çok bu isimleri verdik
Öğretmene, kız öğrencilere taciz soruşturması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 3
Zaman dilimi 2
fotograflarda kendini begenmeme problemi 1
gram altın 4
yazabilmek 6
libya'ya asker gönderme tezkeresinin tbmm'den geçmesi 1
tachiyomi 1
Aktif kömür 2
Fetvalı takvim 1
ahilik sandığı uygulaması 1
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam