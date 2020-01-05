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Doktorun naaşı Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı
Alanya ilçesinde villada kadın doktorun oğlu tarafından bulunan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı
|05 Ocak 2020 16:16
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Antalya'nın Alanya ilçesinde biri doktor iki kişi villada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Konaklı Mahallesi'ndeki villada yaşayan annesi doktor Leman Ege'yi (57) ziyarete gelen Barış Ege, kapının açılmaması üzerine mutfak kapısının camını kırarak içeri girdi.
Annesini yerde hareketsiz şekilde, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Lübnan uyruklu Almanya vatandaşı İssam Skaf'ı (66) da bornoz kuşağı ile merdivenlerde asılı halde bulan Barış Ege, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, doktor kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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