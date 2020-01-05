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Fiyatı düşürülen 'Çorum leblebisi'ne talep arttı

Çorum'da leblebi üreticileri, kente özgü tat olarak bilinen kuru yemişin fiyatında indirime giderken, artan talep dolayısıyla yılbaşını yoğun geçirdi. İndirimin yeni yılda da sürmesi, tüketicilerin yanı sıra Çorumlu leblebicilerin de yüzünü güldürdü.
 05 Ocak 2020 16:31
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Fiyatı düşürülen 'Çorum leblebisi'ne talep arttı

Türkiye'nin leblebi üretimiyle ünlü ili Çorum'daki kuru yemişçiler, yılbaşına yönelik artan çerez tüketimi dolayısıyla fiyatlarda indirim uyguladı. Tüketiciler de yılbaşında Antep fıstığı ve fındıktaki yüksek fiyat nedeniyle leblebi ve tuzlu fıstığın yanı sıra indirime gidilen Çorum leblebisine yöneldi. İndirim olunca talebin artması üzerine Çorum'da leblebi satışı yapılan işletmelerde yılbaşı, yoğun geçti. İndirimin yeni yılda da sürmesi, tüketicilerin yanı sıra Çorumlu leblebicileri de memnun etti. Tuzlu, çıtır, beyaz, soslu-baharatlı, çikolatalı, şekerli, kaplamalı, ballı-susamlı, sade ve cips leblebi başta olmak üzere 40'a yakın çeşidi üretilen leblebi, kent dışına çıkanlar tarafından hediyelik olarak da tercih ediliyor.

Çorumlu leblebi üreticileri, yıl boyunca rekolte düşüşü ve stok gibi sorunlarla fiyat artışının olduğu fındık ile Antep fıstığından sonra leblebi satışlarının artırdığını söyledi. Leblebi ustası Volkan Koçak, "Antep fıstığı ve fındıkta fiyatlar zaten yüksekti. Müşteri artışımız var, diye biz de leblebi üreticileri olarak bunu fırsata çevirmedik. Tam tersine insanlar leblebi yesin, diye fiyatlarda indirime gittik. Rağbet çok fazla. Leblebi fiyatları 9 TL'den 20 TL'ye kadar her bütçeye kadar var" dedi.

'LEBLEBİDE ZAM YOK, İNDİRİM VAR'

Üretici Bekir Kayabaşı da kilogramda 1 TL'lik indirim yapıldığını, bunun da satışlara olumlu yansıdığını kaydederek, "Leblebide zam yok indirim var. Vatandaşlarımız daha bol leblebi tüketsin, diye kiloda 1 TL'ye indirime gittik. Biz üreticiyiz, fiyatlarımız gayet cazip ve satışlarımız da gayet iyi" diye konuştu.

Kentte 3 kuşaktır leblebi imalatı yapılan firmanın işletme müdürü Nevzat Demirpençe ise "Leblebide 2 yıldır zam yapmadık. Çorum leblebisinin fiyatı 9 TL'den başlar 22 TL'ye kadar çıkar. Satışlarımız gayet iyi durumda. Hem tüketici hem üretici hem de satıcı memnun" dedi.

ÇORUM LEBLEBİSİ

Çorum'un sarı leblebisi, kuru nohuttan yapılır. Nohudun leblebiye dönüşmesi 1,5 ayı bulur. Tarihi dükkanlarda tek kavrumluk leblebiler, çuvallardan tenekelere, buradan leğenlere doldurulur. Odun ateşi ile yeterli sıcaklığa ulaşan fırına aktarılan leblebiler, son kavurmadan sonra tekrar çuvallara doldurularak, dumanı üstünde satışa sunulur. Çorum leblebisi, kuşaktan kuşağa aktarılarak, bugüne ulaşan kavurma işlemiyle ünlüdür. Nohuda ayrı lezzet ve altın sarısı rengini kazandıran geleneksel leblebi üretimi, bir yandan devam ederken, bir yandan modern yöntemler de uygulanmaya başlandı. Leblebi yapmak için öncelikle ateş tuğlası, kerpiç, tava ve karıştırıcıdan oluşan kavurma ocağı gerekir. Kullanılacak odunların iz yapmayan cinsten olması ise önemlidir. Eleme işleminden geçirilen nohutlar önce boylarına göre ayrılır. Birinci kavurma işleminden sonra sıcak olarak çuvallara doldurulup 2 gün dinlendirilir. İkinci kavurmadan sonra da 2 gün dinlendirilen nohutlar, kuru yere serilerek, 15- 20 gün bekletilir. Nohutlar, 3'üncü kavurmadan önce nemlendirilip, bir kez daha 1 gün süreyle çuvallarda bırakılıp, kabukları ayrılır. Leblebinin acılı, tuzlu, karanfilli ve diğer çeşitlere dönüşmesi bu son kavurma işleminden sonra gerçekleşir. Yörede bilinen 40'a yakın leblebi çeşidi bulunmaktadır.
DHA
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