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Yüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcı aranıyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kiraladığı çiftlikte yüzlerce büyükbaş ve mahalle sakinlerinden aldığı yüklü miktarda parayla ortadan kaybolan M.A.'nın yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.
 05 Ocak 2020 16:36
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Yüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcı aranıyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kiraladığı çiftlikte yüzlerce büyükbaş ve mahalle sakinlerinden aldığı yüklü miktarda parayla ortadan kaybolan M.A.'nın yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Silvan ilçesine bağlı kırsal Gündüz Mahallesi'ne geçen yıl Mardin'den gelen M.A., hayvan ticaretiyle uğraştığını belirterek, mahalle sakinlerinden Mensur Aranacak'a ait çiftliği kiraladı. M.A. çiftliği kullandığı süre boyunca, mahalle sakinleri başta olmak üzere çevre ilçelerdeki havyan yetiştiricileriyle alışveriş yaptı.

Mensur Aranacak, çiftliğini kiraya verdiği M.A.'ya, parası geçen yılın Kasım ayında ödenmek üzere 600 bin lira tutarında 230 büyükbaş sattı. M.A. ayrıca, birçok hayvan üreticisinden senet karşılığında para ve hayvan aldı.

Bir süre sonra hayvan sahipleri, borç para ve hayvan verdikleri M.A.'dan paralarını almak için dönem dönem çiftliğe geldi. Alacaklılardan süre isteyen M.A., daha sonra çiftlikteki hayvanları alıp, sırra kadem bastı.

M.A.'nın çiftliği terk ettiğini gören alacaklıları, dolandırıldıklarını fark ederek jandarma başvurdu.

M.A.'ya çiftliği kiraya veren mahalle sakinlerinden Mensur Aranacak, 600 bin lira değerinde hayvan verdiğini, kendisi gibi çok sayıda hayvan yetiştiricisinin de dolandırıldığı ifade ederek suç duyurusunda bulundu.

YENİ BİR ÇİFTLİK KURMA ÇALIŞMASINA BAŞLAMIŞTI

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sırrı Ezer (70), M.A.'nın, arazisini kiralayıp yeni bir çiftlik kurma çalışmasına başladığını ifade ederek, "Beni kandırdılar. Devlet onları yakalayıp, cezalandırsın. Arazimi benden alıp yeni bir çiftlik daha kuracaklardı. Yapmadan kaçtılar. Milletin hayvanlarını borçla aldılar. İflas ettiklerini söyleyip kaçtılar. Benden 20 dönüm arazi istediler. Ben de onlara verdim. Paramı da vermediler. Araziyi de bozdular. Ne kadar çakıl varsa getirdiler. Demir, çimento satıcılarına, kepçe operatörlerine bir kuruş para da vermemişler. Hiç kimseye bir kuruş para vermemişler. 25 milyon lira dolandırdıkları söyleniliyor. Parayı alıp Mardin'e gittiler. Burasını çiftlik yapacaklardı. Kimseye de para vermediler. Arazimin tapusunu vermemiştim. 150 bin TL'ye yakın zararım var. Savcılığa da dilekçemi verdim. Dökülen betonu ben arazimden nasıl çıkarayım" diye konuştu.

50-60 MİLYON LİRA VURGUN YAPTI İDDİASI

Mahalle sakinlerinden Süleyman Tuşek ise M.A.'nın sadece Gündüz Mahallesi'ndekilerini değil, birçok kişiden para ve hayvan aldığını önene sürerek, şunları söyledi:

"Çiftliği kiraladılar. Bunlar ilk önce hayvan almaya başladılar. İlk önce peşin aldılar. Milletin gözüne girdikten sonra borç almaya başladılar. Silvan'da sadece 25 milyon vurgun yaptılar. Hazro, Lice, Kocaköy, Hani, Bismil tarafından 50-60 milyon vurgun yaptıklarından bahsediyorlar. Millet mağdurdur."
DHA
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