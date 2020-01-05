İşte Galatasaray'ın Onyekuru için ödeyeceği ücret

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun sezon sonuna kadar kiralık transferi için Fransız kulübü Monaco ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar Monaco'ya transfer bedeli olarak 750 bin Euro, Onyekuru'ya ise 650 bin Euro ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüp eski futbolcusu Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapan Galatasaray, "Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise net 650 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verdi.