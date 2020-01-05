19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi intihar etti
|05 Ocak 2020 17:07
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Bolu'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, annesi ve kardeşi de evde olduğu sırada silahla kendini vurarak intihar etti.
Olay, saat 15.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Eser Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hazırlık sınıfında okuyan 19 yaşındaki Nazlıcan G., hafta sonu tatili için Bolu'ya ailesinin yanına geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kız, annesi ve kardeşi de evde olduğu sırada odasına giderek babasının evde bulunan silahıyla göğsüne ateş etti. Silah sesini duyarak kızının odasına giden anne, kızının kanlar içerisinde yattığını gördü. Kızının kendini vurduğunu duyan baba Nazmi G.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Nazılıcan G.'nin cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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