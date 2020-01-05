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TOGG'un bulmacasını çözen ilk 51 kişiye hediye verilecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, resmi Twitter hesabından bir bulmaca yayınladı ve bulmacayı çözen ilk 51 kişiye, aracın isme özel eskiz çalışmasının hediye edileceğini bildirdi.
 05 Ocak 2020 17:17
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TOGG'un bulmacasını çözen ilk 51 kişiye hediye verilecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, resmi Twitter hesabından bir bulmaca yayınladı ve bulmacayı çözen ilk 51 kişiye, aracın isme özel eskiz çalışmasının hediye edileceğini bildirdi.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"#TürkiyeninOtomobili'ne dair parçaları birlikte birleştiriyoruz.

Üstelik tüm kelimeleri bulup yanıt olarak yazan ilk 51 kişiye ön gösterim aracımızın tasarım sürecindeki son eskiz çalışması isme özel olarak hediye!

Kazananları 07.01.2020 tarihinde açıklayacağız."

ÖN TALEP 30 - 40 BİN TL

TOGG 2020 projesi kapsamında tanıtılan ve elektrikli üretilmesi planan Türkiye'nin yerli aracı için de ön talep ücretinin 30 - 40 bin TL tutarında olacak.

175 BİN TALEP VAR

Yapılacak ön talebin Bursa'da üretilecek milli araca destek olacağı söyleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, ''Bu kampanya tabandan gelen taleplerle öne alındı. Fabrikaya en büyük destek bu kampanya olacak. Şu anda neredeyse yıllık üretim rakamı olan 175 bin adetlik kadar talep var. Bunun realize olması açısından ön alım kampanyası önemli bir adım olacak" demişti.
Memurlar.Net
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