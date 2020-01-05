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Ünlü spiker Nazlı Çelik'in acı günü

 05 Ocak 2020 17:22
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Ünlü spiker Nazlı Çelik'in acı günü

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Nazlı Çelik, bu sabah hayatının en acı haberini aldı. Ünlü sunucunun babası Yücel Çelik vefat etti.

19 YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Yücel Çelik 19 yıldır üç ayrı kanserle mücadele etmişti. Başarılı spiker Nazlı Çelik, yaptığı bir röportajında güçlü olma sebebini babasına bağlamıştı.

"GÜÇLÜ OLMA SEBEBİM DEMİŞTİ"

Çelik, anne babasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşıp altına şunları yazmıştı: "İnsan en yakın beş arkadaşının ortalamasıdır derler, ama en çok da anne babasının toplamıdır... Allah'a bin kere şükrediyorum böyle güzel bir anne babanın evladıyım... 46 yılını göz göze, diz dize geçirmiş, sevgiyi saygıyla beslemiş, nefes olmuşlar onlar birbirlerine. Mücadeleci bu adama, yıllardır gözü gibi bakıyor benim güzel annem. Sevgileri daim olsun... İyi ki ama iyi ki varlar... "

YÜCEL ÇELİK KİMDİR?

5 Ocak Pazar sabahı hayata gözlerini yuman Yücel Çelik, iş dünyasında tanınmış birisiydi. 1935 yılında dünyaya gelen baba Çelik, Ankara Üniversitesi mezunudur. Ziraat Bankası'nda çalışan, Doğuş Grubu'nda da yönetim kurulu üyeliği görevleri yapan Yücel Çelik, çeşitli bankalarda da yönetim kurullarında yer almıştı.
Memurlar.Net
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