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Adnan Oktar'ın kedicikleri villa için birbirine girdi

Adnan Oktar grubunda 30 yıl kalan ve 14 ay önce etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakılan Ayça Pars, örgütün tahliye olan diğer üyelerine karşı koruma kararı aldırdı.
 05 Ocak 2020 17:27
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Adnan Oktar'ın kedicikleri villa için birbirine girdi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve 14 ay önce etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalan Ayça Pars, Adnan Oktar davasından geçen ay tahliye edilen Ayşe Pınar Akkaş, Emine Mine Kalça, kardeşi Meral Kalça, Selda Göktan ve Hüseyin Alpar Sayın'dan korunmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, davalıların 2 ay süreyle Pars'a yaklaşmamalarına karar verdi.

Öte yandan 13 Aralık 2019 tarihli duruşmada sanıkların bir kısmına konutlarını terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmaları şartıyla tahliyelerine karar verdi. Tahliye olan sanıklardan bir kısmı, ev hapislerini geçirmek üzere Pars'ın tek başına kaldığı ve yüzde 40 hissesine sahip olduğu Kısıklı'daki villayı gösterdi.

Pars'ın avukatı, "Müvekkilimin can, mal ve dosyaya ait deliller bakımından zarar görmesini engellemek üzere uzaklaştırma ve korunma kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Sabah'ın haberine göre, mahkeme davalıların 2 ay süreyle Pars'a yaklaşmamalarına karar verdi.

Örgütte 30 yılını geçiren Ayça Pars etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için savcılığa başvuruda bulundu.

Savcılık aynı zamanda Ayça Pars'ı müşteki olarak değerlendirdi.Pars bu nedenle yargılanan diğer tüm sanıkların hedefi haline geldi.
Sabah
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