Irak Meclisi'nden ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı
Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi
|05 Ocak 2020 17:37
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Irak Meclisi, oy çokluğuyla, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı aldı.
Mecliste yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.
Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi.
Oylamanın ardından Şii vekiller mecliste, "ABD'ye hayır", "Mühendis'e evet, "Süleymani'ye evet" ve "Ey işgalci çık dışarı" sloganları attı.
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