Köpek dövüştürüp bahis oynayan 28 kişiye para cezası
Konya'nın Akşehir ilçesinde köpekleri dövüştüren ve bahis oynayan 28 kişiye idari para cezası uygulandı.
|05 Ocak 2020 17:42
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Konya'nın Akşehir ilçesinde köpekleri dövüştüren ve bahis oynayan 28 kişiye idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki köpeklerin dövüştürüldüğü ormanlık alana baskın düzenledi.
Baskında, soğuk hava koşullarında ve karla kaplı alanda köpeklerin dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı tespit edildi.
Baskında, köpekleri dövüştürdükleri ve bahis oynadıkları öne sürülen 28 kişiye idari para cezası uygulandı.
Ele geçirilen köpeklerin, koruma altına alındığı öğrenildi.
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