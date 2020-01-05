1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köpek dövüştürüp bahis oynayan 28 kişiye para cezası

Konya'nın Akşehir ilçesinde köpekleri dövüştüren ve bahis oynayan 28 kişiye idari para cezası uygulandı.
 05 Ocak 2020 17:42
Yazdır
Köpek dövüştürüp bahis oynayan 28 kişiye para cezası

Konya'nın Akşehir ilçesinde köpekleri dövüştüren ve bahis oynayan 28 kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki köpeklerin dövüştürüldüğü ormanlık alana baskın düzenledi.

Baskında, soğuk hava koşullarında ve karla kaplı alanda köpeklerin dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı tespit edildi.

Baskında, köpekleri dövüştürdükleri ve bahis oynadıkları öne sürülen 28 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen köpeklerin, koruma altına alındığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor
05 Ocak 2020 15:36		 TCDD'den 'YHT'lerde erişim engeli' iddialarına yalanlama
05 Ocak 2020 14:35
Su kaybının faturası 5 milyar TL
05 Ocak 2020 14:25		 Geçen yıl 6 termik santrale 1,5 milyon lira ceza kesildi
05 Ocak 2020 11:49
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kendin pişir dönemi
04 Ocak 2020 23:28		 Tapu devri işlemlerinde yeni yılda büyük kolaylık
04 Ocak 2020 21:16
Tüm sağlık personellerin hizmet puanları güncellendi
04 Ocak 2020 20:20		 7 yıldır kapalı olan Akçakale Gümrük kapısı açıldı
04 Ocak 2020 16:06
İstanbul'a 300 yataklı yeni hastane yapılacak
04 Ocak 2020 15:40		 Ankara'da raydan çıkan Doğu Ekspresi, sefere başladı
04 Ocak 2020 15:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:00 - Meral Akşener: Esad ile görüşmeye hazırım19:53 - Sivas ve Adıyaman'da eğitime kar engeli19:53 - Devlet Tiyatroları'ndan 'misafir sanatçı' açıklaması19:52 - Samsun'da akılalmaz olay! 9 günde 4 defa kaçtı19:39 - Eski eşinin sevgilisini öldürdü... Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı19:35 - Skandal görüntülerin ardından 17 kişiye ceza yağdı19:08 - İstanbul'da, Süleymani'nin öldürülmesi protesto edildi19:04 - Zigana'da kayak sezonu başladı18:54 - Elektrik üretim yatırımlarında başı 'doğal gaz' çekti18:48 - İstanbul'da simit fiyatları arttı
18:44 - Halı ihracatının yarısından fazlasını Güneydoğu yaptı18:39 - Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü18:36 - Başkent için kuvvetli fırtına uyarısı18:30 - Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!18:27 - Kapanan 105 köy yolunun 52'si açıldı18:15 - Borsa liginin şampiyonu 2019'da Fenerbahçe oldu18:09 - Golden cinsi köpek 'Bolt' okulun maskotu oldu18:04 - Bakan Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Maaş katsayısındaki artışlar memur ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
Binali Yıldırım'ın acı günü
Eğitim sistemi sınıfta kaldı!
TOGG'un bulmacasını çözen ilk 51 kişiye hediye verilecek
EGM duyurdu... Sürücünün ilk yapması gereken şey
Servisin almadığı küçük kızı, makam aracıyla bırakıyor
MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor
Kaymakam, başkan ve müdürler nöbette, öğrenciler kütüphanede
Geçen yıl bebeklere en çok bu isimleri verdik
Öğretmene, kız öğrencilere taciz soruşturması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
02.01.2020 Olympiakos vs fenerbahce maçı 1
alo 170 2
03.01.2020 anadolu efes vs khimki maçı 4
Fetvalı takvim 1
yazabilmek 6
tachiyomi 1
fotograflarda kendini begenmeme problemi 1
gram altın 4
İkarus sendromu 1
Zaman dilimi 2
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam