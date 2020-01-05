CHP'li Kesici'den dikkat çeken Volkswagen açıklaması
|05 Ocak 2020 17:52
|Yazdır
Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kesici Volkswagen'in Türkiye'ye yapmayı düşündüğü yatırımla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Ekonomimizi de dağıtıyorlar, batırıyorlar. Böyle bir şey yok! Neden yok, Yabancıların Türkiye'de yatırımı ne kadar? 250 milyar dolar. Bu rakam çocuk oyuncağı değil. Bizden 447 milyar dolar alacağı var. Ben batarsam senin alacağın gider. O yüzden etti 700 milyar dolar. Bu haldeyken Volkswagen'in Türkiye'de Manisa'ya yatırımı olacak. İç kamuoyu Volkswagen'i çok sıkıştırıyor anti Türkiye bir hava var. Sebebi bizim kara kaşımız kara gözümüz değil. Sebebi şu Türkiye'nin otomotiv iş gücü dünyanın bir numarası. Ne Bulgaristan ne Romanya ne hiç biri. Türkiye'nin otomotiv iş gücü dünyanın bir numarası.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meral Akşener: Esad ile görüşmeye hazırım
05 Ocak 2020 20:00
|Devlet Tiyatroları'ndan 'misafir sanatçı' açıklaması
05 Ocak 2020 19:53
|Bakan Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak
05 Ocak 2020 18:04
|Irak Meclisi'nden ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı
05 Ocak 2020 17:37
|Emniyetten 'FETÖ/PDY Sözlüğü'
05 Ocak 2020 17:02
|ABB, Polatlı'ya tatlı su için yeni hat çalışmasına başladı
05 Ocak 2020 15:07
|MHP'den 'okullarda sağlık personeli çalıştırılması' teklifi
05 Ocak 2020 14:39
|Libya'ya 3 kuvvetten asker gidecek
05 Ocak 2020 13:26
|Türkiye, Libya'da darbeci general Hafter'in Kara Harp Okulu saldırısını kınadı
05 Ocak 2020 12:10
|Trump: 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız
05 Ocak 2020 06:50