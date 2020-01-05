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CHP'li Kesici'den dikkat çeken Volkswagen açıklaması

Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici,Türkiye'deki yabancı sermaye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve bu konuda yanlış bir algı olduğuna değindi. Kesici ayrıca, Volkswagen'in Türkiye'de yapacağı yatırımı ertelemesinin geçici olduğuna değindi ve "Türkiye'nin otomotiv iş gücü dünyanın bir numarası." ifadesini kullandı.
 05 Ocak 2020 17:52
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CHP'li Kesici'den dikkat çeken Volkswagen açıklaması

Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kesici Volkswagen'in Türkiye'ye yapmayı düşündüğü yatırımla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Ekonomimizi de dağıtıyorlar, batırıyorlar. Böyle bir şey yok! Neden yok, Yabancıların Türkiye'de yatırımı ne kadar? 250 milyar dolar. Bu rakam çocuk oyuncağı değil. Bizden 447 milyar dolar alacağı var. Ben batarsam senin alacağın gider. O yüzden etti 700 milyar dolar. Bu haldeyken Volkswagen'in Türkiye'de Manisa'ya yatırımı olacak. İç kamuoyu Volkswagen'i çok sıkıştırıyor anti Türkiye bir hava var. Sebebi bizim kara kaşımız kara gözümüz değil. Sebebi şu Türkiye'nin otomotiv iş gücü dünyanın bir numarası. Ne Bulgaristan ne Romanya ne hiç biri. Türkiye'nin otomotiv iş gücü dünyanın bir numarası.
Memurlar.Net
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