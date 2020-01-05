1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Profesör ve fotoğrafçı eşi el ele verip serada çilek üretiyor

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Aysın, fotoğrafçı eşi Dilek Aysın ile 15 dekarı topraksız, 22 dekarlık serada çilek üretiyor. Ürettikleri yıllık toplam 140 ton çileği iç piyasaya satan Aysın çifti, hedeflerinin bu ürünün ihracatını yapmak olduğunu söyledi.
 05 Ocak 2020 17:58
Yazdır
Profesör ve fotoğrafçı eşi el ele verip serada çilek üretiyor

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden 3 yıl önce emekli olan Prof. Dr. Aykut Aysın ve fotoğrafçı eşi Dilek Aysın, İncirliova'nın Kurtuluş Mahallesi'ndeki 35 dekarlık arazilerinin 1600 metrekarelik bölümüne, 2017 yılında topraksız sera kurup, çilek üretimine başladı. Yapılan bu üretimden verim almaları üzerine Aysın çifti işi büyütüp, 15 dekarı topraksız olmak üzere 22 dekarlık serada üretimlerine devam etti. Topraksız serada yıllık 140 ton çilek üreten Aysın çifti, ürünü iç piyasaya satıyor. Topraklı seradan henüz ürün almayan çift, ürettikleri çilekleri kalitesine göre kilosunu 10 ila 15 TL'den satıyor. Seralarında 10 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Prof. Dr. Aysın, 11 aylık dönemde bu sayının zaman zaman 60 kişiye kadar çıktığını kaydetti. Prof. Dr. Aysın, hedeflerinin ürettikleri çileklerin ihracatını da yapmak olduğunu söyledi.

'DEDEMDEN KALMA ARAZİMİZ VARDI, 'DEĞERLENDİRELİM' DEDİK'

Prof. Dr. Aysın, çilek üretimine başlama hikayelerini şöyle anlattı:

"Dedemden kalma bir arazimiz vardı. Emekli olduktan sonra burayı değerlendirelim istedik. Çilek üretimi için tarıma adım attık. Topraksız çilek üretimine, yatırım maliyeti çok olmasına rağmen, getirisi fazla olduğu için yöneldik. Çilek çok karlı bir üründür. Hormon asla kabul etmiyor. Çilekte yatırımı iyi yapıp, iyi bakarsanız kar da çok iyi olur. Ama bunun için de çocuk gibi bakmanız gerekiyor. Topraksız serada, otomasyon cihazınız mutlaka olacak. İlacını da kıvamında verdiğiniz zaman, sonuç da mükemmel oluyor. Yaptığımız iş sadece kar değil, karı başkalarıyla da paylaşmaktır. Burası bir örnek oldu. Bizden sonra birkaç kişi daha başladı."

'HEDEFİMİZ SOĞUK HAVA DEPOSUNU KULLANARAK İHRACAT YAPMAK'

Topraksız sera alanına yaklaşık 800 bin TL civarında yatırım yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Aysın, "Ancak, buna dayalı altyapı, çalışanlar, otomasyon sistemi ve benzeri yatırımları hesaba katarsak 2 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım oldu. Tabi ki, bunu yaparken devletten kredi desteği de aldık. Çilekte pazar çok geniş, herkes gelip almak istiyor. Konya'dan bile çilek almak için gelen oluyor. Şu an kilosu 15 TL civarlarında alıcı buluyor. Hedefimiz soğuk hava deposunu daha iyi kullanarak, yurt dışına bu ürünü ihraç etmek. Çilek değerli bir ürün, onun için toplu ve küçük tonajlarda gönderilebilir" dedi.

'KADINLARA İŞ İMKANI SAĞLADIK, EKİP HALİNE GELDİK'

Dilek Aysın ise Aydın'ın ilk kadın fotoğrafçılarından olduğunu belirtip, "3 yıl önce mesleğimi bıraktım. Toprakla ilgilenmek benim küçük yaşlardan beri hayalimdi. Lise yıllarımda çalıştım. Eşimle birlikte topraksız çilek üretimine başladık ve çok büyük farklılıklar olduğunu gördük. Öncelikle çalışacak kadınlara çilek dikimini öğrettik. Çünkü, dikim çok önemlidir. Herkes her işi yapamaz. Madem bu işi yapmaya karar verdik, bu dalda eğitim verdik. Atanamayan öğretmen ve bankacı kadınlar vardı. Onlara bu işi öğreterek, istihdamlarını sağladık. Yol arkadaşlarımızla bir ekip haline geldik. Ege Bölgesi'nde topraksız çilek üretimi, olmazsa olmazlardan. Sadece biz değil başkaları da üretsin. Talebi hep birlikte karşılayalım" diye konuştu.

SERADA ÇALIŞAN AİLESİNE YARDIM EDİYOR

Aysın çiftine yardım eden, serada çalışan ailenin çocuğu üniversite mezunu Ayşen Kenek (23) ise, "Konya Selçuk Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Bölümü mezunuyum. Şu an rehberlik sınavlarına hazırlanıyorum. Bu süreçte aileme destek olmaya çalışıyorum. Burada çilek üretimi yanında traktör kullanmayı da öğrendim" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da simit fiyatları arttı
05 Ocak 2020 18:48		 Halı ihracatının yarısından fazlasını Güneydoğu yaptı
05 Ocak 2020 18:44
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı
05 Ocak 2020 17:32		 Ünlü spiker Nazlı Çelik'in acı günü
05 Ocak 2020 17:22
Binali Yıldırım'ın acı günü
05 Ocak 2020 16:46		 Ailesinin hukuk mücadelesiyle şehit sayıldı
05 Ocak 2020 16:26
Soluk borusuna şeker takılan bebeği eczacı kurtardı
05 Ocak 2020 16:11		 Meteorolojiden 3 ilimiz için kuvvetli kar uyarısı
05 Ocak 2020 15:46
Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı
05 Ocak 2020 15:30		 Sahte içkiden öldüğü iddia edilmişti, kalp krizi çıktı
05 Ocak 2020 15:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:00 - Meral Akşener: Esad ile görüşmeye hazırım19:53 - Sivas ve Adıyaman'da eğitime kar engeli19:53 - Devlet Tiyatroları'ndan 'misafir sanatçı' açıklaması19:52 - Samsun'da akılalmaz olay! 9 günde 4 defa kaçtı19:39 - Eski eşinin sevgilisini öldürdü... Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı19:35 - Skandal görüntülerin ardından 17 kişiye ceza yağdı19:08 - İstanbul'da, Süleymani'nin öldürülmesi protesto edildi19:04 - Zigana'da kayak sezonu başladı18:54 - Elektrik üretim yatırımlarında başı 'doğal gaz' çekti18:48 - İstanbul'da simit fiyatları arttı
18:44 - Halı ihracatının yarısından fazlasını Güneydoğu yaptı18:39 - Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü18:36 - Başkent için kuvvetli fırtına uyarısı18:30 - Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!18:27 - Kapanan 105 köy yolunun 52'si açıldı18:15 - Borsa liginin şampiyonu 2019'da Fenerbahçe oldu18:09 - Golden cinsi köpek 'Bolt' okulun maskotu oldu18:04 - Bakan Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Maaş katsayısındaki artışlar memur ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
Binali Yıldırım'ın acı günü
Eğitim sistemi sınıfta kaldı!
TOGG'un bulmacasını çözen ilk 51 kişiye hediye verilecek
EGM duyurdu... Sürücünün ilk yapması gereken şey
Servisin almadığı küçük kızı, makam aracıyla bırakıyor
MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor
Kaymakam, başkan ve müdürler nöbette, öğrenciler kütüphanede
Geçen yıl bebeklere en çok bu isimleri verdik
Öğretmene, kız öğrencilere taciz soruşturması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sarmısak ve limon 2
kasım süleymani'nin öldürülmesi 2
gülersen kaybedersin 1
kırıkkale 1
Yakıt Parası 1
henry onyekuru 3
Zaman dilimi 2
kakule 1
Kral Şakir 1
alo 170 2
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam