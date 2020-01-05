1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığını açıklamasıyla ilgili olarak, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım" dedi.
 05 Ocak 2020 18:30
Yazdır
Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, günün 2'nci antrenmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terim, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Dün itibarıyla ikinci yarının ilk antrenmanını yaptık. Bugün de devam ediyoruz. Zaten sizlere daha önce programı geçtik. 10-13 arası Antalya'da olacağız sonra direkt olarak Rize'ye geçeceğiz" diye konuştu.

"ONYEKURU'YU SEZON BAŞI İSTEMİŞTİK"

Fransa'nın AS Monaco takımından sezon sonuna kadar kiralanan Henry Onyekuru'nun takımı bildiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Onyekuru yabancımız değil. Sezon başı istemiştik, olmadı. Şimdi oldu. Şampiyonluğumuzda önemli katkısı olan, inandığımız ve istediğimiz bir oyuncuydu. Bizimle beraber şimdi başladı. Atakta çeşitlilik adına Onyekuru bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"SARACCHI TAKİBİMİZDE OLAN BİR OYUNCUYDU"

Fatih Terim, Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'den kiralık olarak kadroya katılan Marcelo Saracchi ile ilgili ise "Saracchi bizim takibimizde olan genç ve yetenekli bir oyuncuydu. Biz de o düşünceyle aldık. Yarın burada olacak diye tahmin ediyorum. Bugünü ve yarını planlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BEN O CÜMLEYİ KULLANMAZDIM"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Arda Turan'ın gündemde olmadığını açıklamasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Terim, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım. Açıkçası Antalya maçından sonra açık yüreklilikle duygularımı samimi olarak ifade ettim. Orada da özenle seçtim. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen ben ile Arda'nın kişiliklerinin ayrı, futbolcu kimliklerinin ayrı olduğunu ifade ettim. Arda bir kere bile 'Ben Galatasaray'a geleyim' gibi bir dilekte bulunmadı. Ben de kimseye ne alın ne de almayın demedim. Zaman her şeyin ilacıdır.

Üzgünüm, bu haberlerin bir kısmı içeriden çıkıyor. Açıkçası araştırıyorum, bulursam da neler olacağını biliyorsunuz. Galatasaray aleyhine bu işler. Onyekuru'nun 70 numara giyeceğini şimdi öğrendim ama benden önce öğrenenler oldu. Galatasaray'a zarar veriyor mu vermiyor mu buna bakarım. Bize bakan muhabir bilmeyecek, başkaları bilecek. Nasıl olacak bu iş? Alanları tebrik ederim, bu bir meziyettir ama Galatasaray'a zarar verirse burada devreye girerim" diye konuştu.

"2 ŞUBAT'A KADAR VAKTİMİZ VAR"

Mbaye Diagne'nin Club Brugge'nin devre arası kampı kadrosuna alınmamasıyla ilgili olarak Fatih Terim, "Diagne mevzusundan hareketle biz dün kadro açıklandıktan sonra onun kadroda olmadığını öğrendik. Yabancı sayımız ve bulunduğumuz konum ve mukavele şartları, böyle bir şeyi gerektirmiyor. 2 Şubat son liste tarihi olduğundan dolayı bu tarihe kadar zamanımız var. Eğer böyle bir şey olursa, ben paylaşacağımızı söyledim" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY HEP İKİNCİ YARIDA FARKLI OLDU"

Spesifik olarak "10 numara istiyorum" şeklinde bir ifade kullanmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Bu sene cezamız devam ediyor. Geldiğimizden beri veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. Allah'a şükür hep beraber iyi gidiyoruz. Şartlar bizim önümüzde bir şey çıkarırsa ona göre devam ederiz" dedi.

Galatasaray'ın ligin ikinci yarılarında hep farklı bir performans sergilediğini kaydeden Terim, şöyle konuştu: "Galatasaray hep ikinci yarıda farklı oldu. Bir defa beraber çalışma imkanımız var. Avusturya'ya neredeyse genç takımla gittik. Şimdi haftada 3 maç da oynamayacağız. Daha diri bir görüntümüz olacak. Antalya maçında nasıl oynamamız gerektiğinden örnekler gördük."

"NZONZI'NİN ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLEMESİ KAFİ"

Kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi ile ilgili gelen soruya Terim, "Nzonzi'nin mevcut durumu devam ediyor. Ben özür bekleyen bir insan değilim, arkadaşlarından dilemesi kafi. Öyle bir şey de şu an yok. 2 Şubat'a kadar her şey olabilir. Bu arada birçok sebepten dolayı bize çok büyük hizmet etmiş, bizimle olmasından zevk aldığımız arkadaşlarımızdan ayrılabiliyorsunuz. Hizmetlerinden dolayı teşekkür edip yollarını ayıracağımız arkadaşlar her zaman oldu, bundan sonra da olacak. Biz böyle yapıyorsak ekonomik durumumuzdandır" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Futbolcular kavga etti, polis havaya ateş açarak sonlandırdı
05 Ocak 2020 17:47		 İşte Galatasaray'ın Onyekuru için ödeyeceği ücret
05 Ocak 2020 16:51
Arda Turan, Medipol Başakşehir'in kamp kadrosunda yok
05 Ocak 2020 13:45		 Kayserispor'un adı değişiyor
04 Ocak 2020 23:48
Galatasaray'da Arda krizi! Soğuk rüzgarlar esiyor
04 Ocak 2020 22:18		 Osmanlıspor Futbol Kulübü el değiştiriyor
04 Ocak 2020 16:36
Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti!
03 Ocak 2020 19:42		 İstiklal Marşı'nın okunduğu duyan hakem maçı durdurdu
03 Ocak 2020 19:16
Beşiktaş ilk ayrılığı açıkladı
03 Ocak 2020 19:00		 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya jest!
02 Ocak 2020 22:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:00 - Meral Akşener: Esad ile görüşmeye hazırım19:53 - Sivas ve Adıyaman'da eğitime kar engeli19:53 - Devlet Tiyatroları'ndan 'misafir sanatçı' açıklaması19:52 - Samsun'da akılalmaz olay! 9 günde 4 defa kaçtı19:39 - Eski eşinin sevgilisini öldürdü... Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı19:35 - Skandal görüntülerin ardından 17 kişiye ceza yağdı19:08 - İstanbul'da, Süleymani'nin öldürülmesi protesto edildi19:04 - Zigana'da kayak sezonu başladı18:54 - Elektrik üretim yatırımlarında başı 'doğal gaz' çekti18:48 - İstanbul'da simit fiyatları arttı
18:44 - Halı ihracatının yarısından fazlasını Güneydoğu yaptı18:39 - Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü18:36 - Başkent için kuvvetli fırtına uyarısı18:30 - Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!18:27 - Kapanan 105 köy yolunun 52'si açıldı18:15 - Borsa liginin şampiyonu 2019'da Fenerbahçe oldu18:09 - Golden cinsi köpek 'Bolt' okulun maskotu oldu18:04 - Bakan Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Maaş katsayısındaki artışlar memur ve emeklilerine nasıl yansıyacak?
Binali Yıldırım'ın acı günü
Eğitim sistemi sınıfta kaldı!
TOGG'un bulmacasını çözen ilk 51 kişiye hediye verilecek
EGM duyurdu... Sürücünün ilk yapması gereken şey
Servisin almadığı küçük kızı, makam aracıyla bırakıyor
MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor
Kaymakam, başkan ve müdürler nöbette, öğrenciler kütüphanede
Geçen yıl bebeklere en çok bu isimleri verdik
Öğretmene, kız öğrencilere taciz soruşturması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeğenim üsküdar'dan beşiktaş'a yarım saatte geçiyor 1
03.01.2020 anadolu efes vs khimki maçı 4
İkarus sendromu 1
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 1
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 3
İbi 1
kırıkkale 1
kahve çekirdeği 1
Fetvalı takvim 1
gram altın 4
SON İLANLAR
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 25 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 1 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Manyas Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Efebel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam