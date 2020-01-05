Başkent için kuvvetli fırtına uyarısı
Ankara Valiliği, Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
|05 Ocak 2020 18:36
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Ankara Valiliği, Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkent ve çevresinde yarın kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.
Ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olası olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
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